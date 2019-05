Linea Verde – Trentaseiesima puntata del 26 maggio 2019 – Temi e anticipazioni

Linea Verde Life – Trentacinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Trentacinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. ...

Da Chernobyl a Greta Thunberg - Federico Fazzuoli svela curiosità e retroscena su Linea Verde e i cambiamenti climatici : Federico Fazzuoli, storico conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul successo di Linea Verde. “Il segreto era la continuità, l’idea che settimana dopo settimana potevi avere un colloquio diretto con i telespettatori –ha affermato Fazzuoli-. E poi un momento di grande ...

Linea Verde Life fa tappa in Irpinia : Sabato 18 maggio, Linea Verde Life, in onda alle 12.20 su Rai1, sarà in Irpinia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno tappa ad Avellino per raccontare la natura, l’imprenditoria giovanile e il territorio della regione campana. Partendo dal corso principale della città, centro di aggregazione di tutti gli avellinesi, passando dai comuni di cintura, ormai urbanisticamente legati anche fisicamente ...

Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde? Di Maio critica - lei risponde – Video : Nunzia De Girolamo “Io sono già in tv, per chi non se ne fosse accorto“. Nunzia De Girolamo ci ha preso gusto. Ex Ministro delle Politiche agricole, poi opinionista tv su La7 e concorrente di Ballando con le Stelle, ora l’ex deputata potrebbe addirittura condurre Linea Verde Estate su Rai1. In virtù di cosa, non si sa. L’indiscrezione, circolata nei giorni scorsi, ha suscitato scalpore e reazioni contrariate da parte di ...

Ballando con le Stelle - De Girolamo risponde al M5s : “Linea Verde? Io sono già in tv. Voi pensate a governare il Paese” : Nunzia De Girolamo ha finito di fare politica. Vuole ballare. La concorrente di Ballando con le Stelle, ex deputata di Forza Italia e ministra del Nuovo Centrodestra, ha risposto agli esponenti del Movimento 5 Stelle. I grillini avevano attaccato l’ex berlusconiana, dopo che ieri era stata diffusa l’indiscrezione di un suo prossimo impegno come conduttrice di Linea Verde su Rai 1. “Nella Rai del cambiamento come si può ...

Linea Verde Life dedica una puntata a Siracusa : Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, saranno a Siracusa nella puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 11 maggio alle 12.20 su Rai1. Con il consorzio area marina protetta Plemmirio e la guardia costiera si racconterà l’importanza della tutela dell’ambiente marino-costiero e la salvaguardia della sua biodiversità. Al Teatro Greco, simbolo della città, andranno in scena i tronchi dei boschi della ...

Di Maio : "Nunzia De Girolamo a Linea Verde? Mi preoccupa". E lei replica : "Pensi a governare Paese" : Un'indiscrezione lanciata da TvBlog tre giorni fa (e riportata oggi, senza citazione della fonte, dal quotidiano La Repubblica) scatena una polemica politica. Tutto nasce dal retroscena di Blogo secondo il quale l'ex parlamentare Nunzia De Girolamo sarebbe stata scelta dalla Rai per condurre le puntate di prima serata di Linea Verde Estate. Oggi, via Facebook, è arrivato il commento della notizia da parte del vice Premier Luigi Di Maio, ...