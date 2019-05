Leonardo aveva fratture ovunque Su di lui violenza inaudita Dalla mamma neanche

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Massacrato di botte, lesioni alla testa e al volto, il bacino fratturato, e lesioni in ogni parte del corpo., poco meno di 2 anni, è morto per le troppe botte ricevute. Il corpicino martoriato da “una, non degna di un essere umano”, come l’ha definita il procuratore di Novara Marilinda Mineccia, dopo gli accertamenti della polizia e l’autopsia, che hanno portato al fermo della madre Gaia Russo, di appena 22 anni, e del compagno Nicholas Musi, di 23 anni, con problemi di droga e precedenti penali alle spalle. Entrambi sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Adesso la, che è incinta di 5 mesi, è ai domiciliari in una residenza protetta, mentre Nicholas Musi è in una cella d’isolamento del carcere di Novara.Quel che è certo è che Musi, anche quando è stato fermato, ...

