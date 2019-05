Le terre del monsone e le isole tropicali vulcaniche

C’è stato un terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù : Poco prima delle 10 ora italiana c’è stato un terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù: l’epicentro è stato a 75 chilometri a sudest della città di Lagunas, con ipocentro a 109 chilometri di profondità. Al momento del terremoto,

terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il caso della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...

Fiorentina - il terremoto in serie A all'ultima giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

terremoto - Bonaccini : “Il Governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento : “domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo - ma alla fine sarà festa o guerra” : I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria “Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni“. Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell’ultima delicata sfida di campionato contro l’Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri. ...

Diretta Uomini e Donne : Pamela e Stefano tornano nel parterre del dating show : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Se nella puntata di ieri, forse, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono finalmente ritrovati, oggi un'altra coppia 'scoppiata' durante la messa in onda di settimana scorsa, cercherà di ritrovare la pace. Di chi stiamo parlando? Scoprite insieme a noi le anticipazioni riportate dal portale ufficiale Witty. Stefano Torrese e la chat compromettente con Roberta ...

Vela - Europei Laser 2019 : Coccoluto perde terreno ed esce dalla top20 - azzurre del Radial nelle retrovie : La seconda giornata dei Campionati Europei Open 2019 dei Laser, in corso di svolgimento a Douro Marina (Portogallo), è andata in archivio con il regolare svolgimento delle due regate di flotta previste dal programma per ciascuna categoria. Nei Laser Standard comanda la classifica generale open (aperta anche a barche extra-europee) l’australiano Luke Elliott con 5 punti davanti al finlandese Karl Tapper (6 punti totali, primo tra gli ...

terremoto in Puglia di magnitudo 3.9 della scala Richter : nessun ferito : Una forte scossa di Terremoto ha attraversato la zona di Barletta oggi, precisamente alle 10:13:33 di questa mattina. La scossa, di magnitudo 3.9 gradi della scala Richter, ha spaventato gli abitanti di tutta la zona del foggiano e del barese, in particolar modo Andria e Cerignola....Continua a leggere

Papa Francesco - retroscena terremoto dal Vaticano : "Bisogna fermare il sovranismo religioso della Lega" : "Nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega". Il retroscena dinamitardo è di Massimo Franco sul Corriere della Sera e proviene direttamente dal Vaticano: la preoccupazione dell'anonimo cardinale è la stessa di Papa Francesco e delle altissimi schiere della Chiesa, Cei in testa. "Abbiamo d

terremoto Puglia - sospesi treni sulla Bari-Foggia. Stop anche al traffico delle Fal : La situazione delle linee ferroviarie dopo la scossa delle 10.13: “La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. La Protezione civile regionale è al lavoro per le verifiche con gli enti preposti” conferma il governatore Michele Emiliano. Controlli anche per le Appulo Lucane.Continua a leggere

terremoto in Puglia - l’esperto dell’Ingv : “Scossa di 3.9 profonda - non si escludono repliche” : Pasquale De Gori, funzionario dell'Ingv, ricercatore e sismologo, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it cosa è successo oggi in Puglia, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 nella zona di Barletta, avvertito anche a Bari e fino in Campania: "La Puglia è regione sismica. La scossa è avvenuta a una certa profondità, il che significa che sono difficili, ma non impossibili, delle repliche".Continua a leggere

terremoto Puglia : scuole evacuate a Barletta e Trani - crolla timpano della chiesa di San Domenico : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato a 4 km sudest da Barletta alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. A Barletta e a Trani è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito sta preparando un’ordinanza per l’evacuazione delle scuole: nel frattempo è stato disposto che i bambini lascino le aule per ...

