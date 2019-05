Le disavventure cinematografiche di un italiano del Bangladesh

ilfoglio

(Di domenica 26 maggio 2019) Roma. Ma è vero o no che per i ragazzi bengalesi le donne italiane hanno un cattivo odore? “No, ho voluto mettere nel film questa cosa come esempio di pregiudizio che i bengalesi possono avere nei confronti degli italiani, come gli italiani hanno pregiudizi sui bengalesi… Ma è falso”. Phaim Bhuiyan