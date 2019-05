Le date del tour di Cesare Cremonini negli stadi con gran finale all’Autodromo Enzo e

Romina Power senza fiato a Domenica In. Mara : “dateci dell’acqua!” : Romina Power e Mara Venier ballano a Domenica In e rimangono senza fiato Ultima puntata di Domenica In. Ultima parte di un ciclo di puntate che hanno visto Mara Venier ritornare al timone di una trasmissione molto amata che ultimamente non era riuscita a c’entrare il bersaglio. Mara Venier quest’oggi ha chiamato Romina Power che fu ospite della prima puntata. E sono subito partite ballando sulle note di una canzone caraibica in ...

Ballando - Milena Vukotic ha un problema. Milly : “datele dell’acqua” : Milena Vukotic ha un problema a Ballando con le stelle. Milly Carlucci: “Portatele dell’acqua” Esibizione piuttosto movimentata per Milena Vukotic quella della puntata di Ballando con le stelle 14 di stasera, venerdì 24 maggio 2019. L’attrice di Un medico in famiglia, dopo essersi esibita con il suo maestro di ballo Simone Di Pasquale, giunta al banco dei giurati per la votazione, per via del fiatone non riusciva più a ...

Playdate : svelato il funzionamento della manovella nel gioco Crankin's Time Travel Adventure : Come vi avevamo accennato ieri è in arrivo nel 2020 una simpaticissima mini console sviluppata da Panic la cui particolarità è rappresentata proprio da una manovella posta di lato.Indubbiamente la manovella di PlayDate ha destato un certo interesse da parte del pubblico: contrariamente a quanto si possa pensare questa manovella non serve per caricare la console, ma verrà utilizzata proprio come sistema di controllo per alcuni giochi.Come riporta ...

Serie D : abbinamenti - date e orari della Poule Scudetto : La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il programma della fase finale della “Poule Scudetto” che assegnerà il titolo di Campione d’Italia di Serie D, per la stagione sportiva 2018/19. Pubblicati quindi gli abbinamenti, le date e gli orari, mentre restano da definire gli impianti che saranno coinvolti. Le sfide per conquistare il tricolore di categoria, in gara unica, sono state programmate a partire da venerdì 31 ...

Marco Mengoni annuncia le date del tour autunnale - da Perugia a Londra a novembre e dicembre : Marco Mengoni annuncia le date del tour autunnale in partenza il 6 novembre. L'artista di Ronciglione aveva già annunciato che ci sarebbe stata una ripresa in autunno e che i concerti non si sarebbero fermati alle date comunicate per il tour primaverile. Dopo aver annunciato gli appuntamenti estivi, per Marco Mengoni è giunto il momento di comunicare ai fan le date dei concerti e le location della tournée autunnale che da novembre a dicembre lo ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. date - programma - orari e tv : L’Italia sarà protagonista nella Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione itinerante internazionale che prevede la fase preliminare dal 21 maggio al 20 giugno: le azzurre dovranno giocare 15 partite, 3 incontri per ogni settimana che andranno in scena in un’unica sede. L’esordio è previsto contro la Polonia a Opole, sono previsti due passaggi casalinghi a Conegliano e a Perugia: l’obiettivo sarà ovviamente ...

Appello della Cei : "Andate a votare". Bassetti rimprovera Salvini per il rosario : “Va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima: chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto”. Così il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua introduzione all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Bassetti lancia quindi un Appello a non disertare le urne. “Siamo consapevoli che questo ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Ad aprire la stagione della Canoa velocità, come consuetudine è la Coppa del Mondo, che esaurirà le sue due tappe nei prossimi due fine settimana. Si partirà da Poznan, in Polonia, dal 23 al 26 maggio (sarà assente l’Italia, in raduno a Mantova fino al 28), per poi spostarsi in Germania, a Duisburg, dal 31 maggio al 2 giugno. Questi saranno soltanto i primi appuntamenti della stagione preolimpica, che proseguirà poi a livello senior con i ...

Boomdabash : dove e quando saranno le date del Per un Milione Tour : Per tutta l'estate The post Boomdabash: dove e quando saranno le date del Per un Milione Tour appeared first on News Mtv Italia.

Serie A : definite date - orari e programmazione dell’ultima giornata : Grande attesa per l’ultima giornata valida per il massimo campionato italiano, negli ultimi minuti la Lega di Serie A ha reso nota la programmazione del turno in programma tra sabato e domenica. La corsa salvezza si deciderà nella serata di domenica, la partita tra Fiorentina e Genoa è stata fissata alla 20.30. Questo l’elenco delle gare: 25/05/2019 Sabato 18.00 Frosinone – Chievo DAZN 26/05/2019 Domenica 15.00 Torino ...

Serie A - ecco date e orari dell’ultima giornata : Champions e lotta salvezza alle 20.30 : Data orari ultima giornata Serie A – La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari per l’ultima giornata: contemporaneità pressoché totale, con eccezione di tre gare. Nel dettaglio, solo una gara si giocherà sabato 25 maggio: alle 18 scenderanno infatti in campo Frosinone e Chievo Verona, che sarà trasmessa su Dazn. Potrebbe essere giocata […] L'articolo Serie A, ecco date e orari dell’ultima giornata: Champions e lotta ...

Arresto ex patron Bari - il legale del sindaco di Trani : “accuse infondate” : La difesa del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, indagato per falso, abuso e peculato nell’indagine sta valutando di presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro di beni del valore di 46 mila euro. Venerdì scorso sono state arrestate 5 persone tra le quali l’ex patron del Bari Calcio Cosmo Antonio Giancaspro. Al sindaco viene contestato di aver pilotato la delibera di Giunta comunale con la quale si affidava la ...

Bologna. Aree dismesse : diffidate Agenzia del Demanio - Cassa Depositi e Prestiti e Invimit : Una diffida a Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti e Invimit. E’ quella che il Comune di Bologna sta

Le date europee del tour di Madonna nel 2020 per Madame X - in sole 3 città : biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio dei concerti nei teatri americani arrivano anche le date europee del tour di Madonna per l'album Madame X, che uscirà il 14 giugno in tutto il mondo. La Ciccone aveva annunciato, con grande sorpresa di molti, il suo primo tour interamente ambientato in teatri e auditorium nelle maggiori città statunitensi - poche località ma molte date per ognuna di esse - per presentare in modo più intimo i brani del nuovo album di inediti in ...