La visita di Trump in Giappone | fotografata

Giappone - Donald Trump arrivato a Tokyo per una visita di Stato : L'articolo Giappone , Donald Trump arrivato a Tokyo per una visita di Stato proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Trump in visita nel Regno Unito a giugno : ANSA, - NEW YORK, 22 APR - Donald Trump sara' in Gran Bretagna per una visita di stato in giugno. Lo riporta il Financial Times citando fonti del governo inglese, sottolineando che l'invito formale al ...