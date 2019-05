La villa rustica di Faonte

romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019) Dopo il famoso incendio di Roma avvenuto nel 64 d. C., Nerone si fece costruire unbellissima di 219 ettari chiama Domus Aurea. Svetonio scrive così: ”Si fece costruire una casa che si estendeva dal Palatino all’Esquilino che chiamò dapprima transitoria e poi, quando la fece ricostruire, perché era stata distrutta da un incendio, aurea”. (Svetonio, Nerone, 31.1.) Quindi questa azione insieme ad altri provvedimenti impopolari anche di natura fiscale, fecero scoppiarela rivolta in Giudea nel 66 che si concluse con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C; alla rivolta della Giudea, fece seguito, la rivolta della Gallia nel ’68 soffocata nel sangue dalle legioni di Roma, la successiva rivolta dell’esercito di stanza in Spagna, il cui comandante Sulpicio Galba è stato acclamato imperatore dalle sue legioni ed è appoggiato anche dal Senato. Ricostruiamo le ultime ...

