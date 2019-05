“La Terra vista dallo spazio” | Luca Parmitano | storia e record di un’avventura spaziale

“La Terra sarà colpita da un grande asteroide ma non sappiamo quando” : come affrontare la minaccia? : Bill Nye, CEO dell’organizzazione non profit Planetary Society, ha avvisato che impatti catastrofici di asteroidi come quello che ha annientato i dinosauri 66 milioni di anni fa non sono confinati al passato. “La Terra sarà colpita da un altro grande asteroide, il problema è che non sappiamo quando. La probabilità che sia durante la vita di qualcuno di noi è bassissima, ma è un vento dalle grandi conseguenze. Se succedesse, sarebbe come ...