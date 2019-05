La sinistra arruola il Papa | ma lui gela i compagni sull' aborto

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Francesco Boezi L'Espresso sceglie Bergoglio come simbolo dell'anti-salvinismo, ma il, in questi anni, si è distanziato parecchio dai valori dellaÈ ildella Chiesa cattolica, lo stesso uomo che, nel corso della giornata di ieri, si è scagliato contro l', l'eugenetica, la "cultura dello scarto" e persino le "finalità selettive" dell'amniocentesi, ma per qualcuno è un simbolo dell'anti-salvinismo. È sufficiente dare un occhio alla copertina dell'ultimo numero dell'Espresso. Certo, è il pontefice della pastorale sui migranti, quello che guarda più alle periferie economico-esistenziali del mondo che ai centri tradizionali dell'Europa cristiano-cattolica, ma almeno qualche passaggio della pastorale di Jorge Mario Bergolio sembra essere sfuggito all'universo mediatico progressista. Partiamo da qualche semplice appunto. Forse anon hanno mai avuto ...

