La parabola dell' Ikea all' italiana che legò il suo nome alle imprese di

(Di domenica 26 maggio 2019) Cinzia Meoni Dallo splendore degli Anni '80 ai 425 milioni di debiti. I legami col ciclismo Si spengono le luci di Mercatone Uno, simbolo del boom economico e'edonismo degli Anni '80, quando decenni prima chemettesse radici in Italia, il sabato pomeriggio le famiglie si trovavano davanti all'interior designera catena di arredo low cost tricolore a progettare camerette per bambini. Negli anni d'oro il gruppo fondato nel 1975 da Romano Cenni come Siel, trasformatosi nel 1978 Mercatone Germanvox e nel 1983 in Mercatone Uno, era diventato un vero e proprio impero commerciale con una presenza capillare sul territorio grazie a 90 punti vendita, 6.000 dipendenti e un giro di vendite vicino al miliardo. I suoi punti di forza? Varietà e prezzi convenienti, insomma un'in formato made in Italy a cui tuttavia, come molti anni più tardi ha riconosciuto lo stesso ...

