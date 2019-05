«La mia Livia | sparita nel fumo dopo la bomba di Piazza della Loggia | 45 anni fa»|foto

corriere

(Di domenica 26 maggio 2019) Manlio Milani e la strage di Brescia: «Le sollevai la testa, ma lei non mi vedeva più. Una notte l’ho sognata, aveva una grossa valigia e camminava sempre. Vagava senza sosta. Vorrei poterle dire: fermati, abbiamo trovato la verità»

