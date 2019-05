La Lega fa sapere che non userà il risultato delle Europee per mettere in crisi il governo

agi

(Di domenica 26 maggio 2019) "Non abbiamo intenzione di usare questoperinil". Lo afferma il capogruppo dellaalla Camera, riccardo Molinari, a Porta a Porta. "M5s einsieme sono oltre il 50%. Certo, il nostroora ci dà più forza peral centro i nostri temi", aggiunge. Alle 23 i primi exit poll dicono che laè il primo partito a questa tornata elettorale per lecon il 27-30%, il Partito democratico sarebbe il secondo partito con il 21,5-23,5%, il Movimento 5 stelle tra il 20 e il 23 % e Forza Italia tra il 9 e l'11%. "Una sola parola: grazie Italia". Così Matteo Salvini che ha diffuso una foto in cui è ritratto con un cartello con scritto 'Primo partito in Italia, grazie'. Nella foto il segretario leghista, in camicia bianca, appare sorridente nel suo ufficio di via Bellerio, con alle spalle cimeli vari, tra cui il ...

