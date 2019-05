La Juve potrebbe cedere Dybala e Alex Sandro allo United per avere Pogba

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Lantus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma al contempo non dimentica di seguire le occasioni per rinforzare l'organico. Oggi si conclude il campionato dei bianconeri con l'ultima gara contro la Sampdoria. Il bilancio dice che la stagione è stata agrodolce: positiva per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, amara per la deludente eliminazione ai quarti di Champions League, pur potendo contare su Cristiano Ronaldo. L'interruzione del percorso europeo è stata una delle cause dell'ntanemento di Massimiliano Allegri, ma la colpa non è certo solo sua. Infatti alcuni giocatori hanno deluso le aspettative ed oraessere necessario apportare qualche modifica di spessore, soprattutto in difesa e a centrocampo, i due reparti mostratisi più carenti.ai titoli di coda Al di là di chi sarà il nuovo tecnico, il sogno di Paratici per il ...

