La diretta del Wired Next Fest 2019 di Milano

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) Clicca sull’immagine per lanciare laTerzo e ultimo giorno per l’edizionedeldiai Giardini Pubblici Indro Montanelli. C’è grande attesa per il collegamento con Edward Snowden, con cui parleremo di informazione e politica internazionale, in un momento cruciale per l’Europa. E poi, al mattino, gli interventi, del giornalista del Guardian Paul Lewis, di Beatrice Venezi e del commissario Agcom Antonio Nicita. Dal pomeriggio Laura Winterling e lo spazio, Boosta e il grande Roberto Bolle. Qui per vedere tutto il programma Ladeldi

lucfontana : Oggi alle 18 comincia la diretta elettorale del @corriere: risultati, analisi e commenti per tutta la notte per le… - Giorgiolaporta : Quando sei in #PiazzaDuomo a fare una diretta sotto il palco della #Lega, ma ti ritrovi ad entrare nella diretta Fa… - SkySportF1 : ?? Una pole con dedica per @LewisHamilton ? Un record eguagliato per @MercedesAMGF1 ? -