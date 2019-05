“La croce e la spada” | la storia di Santa Caterina da Siena

meteoweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019), la futurae patrona d’Italia e d’Europa, nasce anel 1347, ventitreesima figlia di un tintore. Fin da piccola decide di non sposarsi e vive in una piccola cella che si ricava in casa, vestendo la tunica bianca e il mantello nero dei domenicani. Passa la vita dedicandosi attivamente alle opere di carità, curando i malati e i lebbrosi e assistendo i condannati a morte. Secondo la tradizione muore a Roma a trentatré anni, nel 1380, sfinita dalle troppe penitenze. Viene canonizzata da un papa di, Pio II, nel 1461. A lei e ai suoi luoghi di culto è dedicato il nuovo appuntamento con “Lae la, in lunedì 27 maggio alle 22.10 su Rai. In primo piano l’imponente basilica di San Domenico, una costruzione in stile gotico iniziata nel XIII secolo, molto frequentata dadurante la sua vita. All’interno della struttura è conservata la Sacra Testa ...

berlusconi : Per cambiare l'Italia e l'Europa ho bisogno di voi. Il 26 maggio non basta una croce sul simbolo di @forza_italia :… - borghi_claudio : @LFacciato @PalaminiGrazia @Marcozanni86 @Rinaldi_euro @ladyonorato @MCampomenosi @vincesofo @PaoloBorchia… - berlusconi : A queste elezioni non basterà fare la croce sul simbolo, ma sarà molto importante dare il voto a me e per farlo bis… -