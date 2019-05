La battaglia legale per il super grano Teff | simbolo dell' Etiopia e ideale nelle diete

Dall’Inghilterra buone notizie per Antonio Conte : vinta la battaglia legale contro il Chelsea : Antonio Conti sorride: vinta la battaglia legale contro il Chelsea, i dettagli Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea con il club al quale è stato ordinato di pagare al loro ex manager 9 milioni di sterline di risarcimento dopo averlo licenziato la scorsa estate. Lo scrive il ‘Times’ rivelando che a marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state ...

Adriana Volpe e la battaglia legale con Magalli : dalla Rai ‘mi hanno lasciata sola’ : “Ho portato avanti con fatica e convinzione le querele per tutelare me stessa e la mia famiglia. Sono sposata e ho una figlia di sette anni”: chi parla è Adriana Volpe, che racconta della sua querelle con Giancarlo Magalli dalle pagine del quotidiano Repubblica. “Ho voluto denunciare anche per le donne che non hanno il coraggio di farlo, perché la prima cosa nella vita è il rispetto” – prosegue la Volpe. Giancarlo Magalli è ...

Usa - la governatrice dell’Alabama ha ratificato la legge contro l’aborto. Gli attivisti inizieranno la battaglia legale : La governatrice dell’Alabama, Kay Ivey, ha firmato la legge contro l’aborto approvata ieri dal Senato dello Stato Usa. Il provvedimento prevede un divieto quasi totale alll’interruzione di gravidanza in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto. Dopo la ratifica, il testo entrerà in vigore fra sei mesi. La legge, prevede che una donna possa abortire solo in presenza di un grave rischio per la sua salute o in caso di ...

Rai-Sky - battaglia legale per i diritti tv della Champions : Rai va alle vie legali contro Sky per la Champions League di calcio. Secondo quanto riportato da Radiocor, Viale Mazzini ha presentato qualche giorno fa un decreto d’urgenza preventivo ex articolo 700 al Tribunale di Milano perché le sia riconosciuto il diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto siglato un anno fa con Sky […] L'articolo Rai-Sky, battaglia legale per i diritti tv della Champions è stato realizzato da ...

Apple e Qualcomm trovano un accordo - si chiude la battaglia legale : Con uno storico accordo i colossi Apple e Qualcomm patteggiano e mettono fine alla lunga battaglia legale delle royalty . Anche se non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo, quello ...

Continua la battaglia legale tra Johnny Depp e l ex moglie Amber Heard 'Sotto effetto di droghe e alcol diventava il Mostro' : La battaglia legale tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard Continua senza esclusioni di colpi. L'ultimo capitolo di questa saga drammatica sono le nuove accuse che l'attrice di Aquaman ha rivolto ...