Juventus | Sarri potrebbe bloccare tre cessioni importanti | compresa quella di Dybala

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arrivare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Juventus - Tacchinardi : 'Ahimè Conte andrà all'Inter - per questo profilo giusto è Sarri' : Le indiscrezioni riguardanti il prossimo tecnico bianconero sembrano sempre più propendere per l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media sportivi italiani starebbero infatti sostenendo questa opzione, considerata soprattutto l'impossibilità per la Juventus di arrivare a tecnici internazionali come Guardiola, Klopp o Pochettino. L'ipotesi italiana quindi resta la più valida: a sostenerlo è anche Alessio Tacchinardi, ...

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...

Juventus - Zazzaroni a Radio 24 : 'Allegri mi ha detto che secondo lui prendono Sarri' : È indubbiamente uno degli argomenti più "caldi" degli ultimi giorni nel mondo del calcio, da quando la Juventus ha annunciato ufficialmente il divorzio da Massimiliano Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, del nome del nuovo allenatore che dalla prossima stagione guiderà la squadra campione d'Italia. Negli ultimi tempi sono emerse delle indiscrezioni piuttosto contrastanti tra di loro: ad esempio la stampa spagnola continua a sostenere che ci ...

Sarri Juventus - contatto diretto con la società : arriva la chiamata di Agnelli : Sarri Juventus – La Juventus si muove per il nuovo allenatore. Ultima gara in panchina oggi per Allegri, dopodiché inizierà una nuova era. Si parla tanto di Guardiola, Sarri, Pochettino e addirittura Mourinho o Inzaghi ma secondo i giornalisti italiani, un solo nome è in pole in questo momento: Sarri. Crescono le quotazioni di Maurizio Sarri, […] More

Per Dagospia alla Juventus andrà Inzaghi : “CR7 non vuole né Sarri né Higuain” : Per Dagospia, il prossimo allenatore della Juventus sarà Simone Inzaghi. Dagospia esclude categoricamente l’arrivo di Guardiola. Ed esclude anche Sarri. Un problema – scrive Dagospia – si chiama Higuain. “Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”. CR7 avrebbe voluto Ancelotti. Ma De Laurentiis si è opposto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino ecco “l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, ...

Sarri Juventus - ecco il grande obiettivo di mercato. Altro colpo alla CR7 : Sarri Juventus – Sembra essere questa la direzione verso la quale si viaggia. Dopo le voci che si rincorrevano nei giorni scorsi, il sogno Guardiola e la pista che porta al catalano sembra essersi spenta. Si parla sempre più della Juventus di Maurizio Sarri; l’ex Napoli, attualmente in forza al Chelsea, con ogni probabilità sarà […] More

Juventus - Sarri il piano B : da Higuain a Dybala - ecco la sua Juve : Juventus – La dirigenza della Juventus sta lavorando incessantemente per provare a chiudere il prima possibile il capitolo legato alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il profilo con più chance di varcare i cancelli della Continassa sarebbe quello di Sarri. Il tecnico del Chelsea, club che non lo considererebbe imprescindibile, infatti avrebbe […] More

Juventus - presunto contatto telefonico fra Agnelli e Sarri (RUMORS) : Ci apprestiamo a vivere l'ultima giornata del campionato di Serie A, dopo la quale i riflettori saranno totalmente indirizzati verso il calciomercato. Ci aspettiamo un'estate molto ricca da questo punto di vista, non solo nelle trattative per l'acquisto dei giocatori, ma anche nei cambi in panchina. L'addio di Allegri alla Juventus è evidentemente la notizia principale degli ultimi giorni e la dirigenza bianconera sta lavorando cercando di ...

Allenatore Juventus - bufale smascherate : Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI] : Allenatore Juventus – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Juventus - successione di Allegri : Sarri in vantaggio incontra Paratici - superato Pochettino. Smentita su Guardiola : Dopo una settimana dall’annuncio di addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus, i bookmaker si arrabattano ancora per capire chi sarà il successore. Un nome, su tutti, è emerso negli ultimi giorni: Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. Di certo, a Londra c’è stato un incontro faccia a faccia, segretissimo, tra lui e il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Parataci. Ma la strada non è ...

Allenatore Juventus - Gigi Maifredi fiume in piena : “Se arriva Sarri prevedo grandi problemi” : E’ stato un ex Allenatore bianconero, seppure per poco. Gigi Maifredi parla di Juventus in un’intervista concessa a ‘La Repubblica‘: il suo passato, la scelta del nuovo tecnico e tanti altri argomenti. Ecco le sue parole. “Sarri sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps che non sono riusciti a prendere. Lui usa 12 o 13 giocatori, se lo fai alla Juventus ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un ...