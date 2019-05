Juventus | offerta monstre per Cancelo | Paratici ha già trovato il sostituto

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

Juventus - Cancelo è ai saluti : maxi offerta del City - che plusvalenza! : Joao Cancelo potrebbe già dire addio alla Juventus. A rivelarlo la Gazzetta dello Sport che, nell'edizione di stamani, ha svelato l'esistenza di una maxi offerta del Manchester City di Pep Guardiola per il laterale portoghese. Juventus, Cancelo verso il City: offerta da 60 milioni di euro 60 milioni di euro per assicurarsi il forte esterno,

Chiesa Juventus - bianconeri in vantaggio : offerta monstre di Paratici : Chiesa Juventus – La Juventus fa sul serio per Federico Chiesa. Accolto il parere favorevole del giocatore, i bianconeri studiano le mosse decisive per strapparlo alla Fiorentina, che lo valuta circa 70 milioni di euro: la società torinese sarebbe disposta a presentare un'offerta da 50 milioni più il cartellino di Orsolini, attualmente in prestito al Bologna. Anche per il calciatore, sarebbe pronta la proposta

Zaniolo-Juventus - i bianconeri insistono : ecco l'offerta di Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus non molla Zaniolo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe al centrocampista della Roma. 60 milioni a valutazione fatta dal club giallorosso. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe giocare leggermente al ribasso per provare a convincere comunque i giallorossi a privarsi del loro

Calciomercato Juventus - sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG : La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla ...

Juventus - l'offerta a Pirlo che gli svolta la carriera : allenatore in serie C : Gli ex giocatori gloriosi che hanno intenzione di cimentarsi nella professione di allenatore sono chiamati ad uno sforzo tutt' altro che banale: cominciare (quasi) da zero. Non è scontato per chi, dopo aver toccato le più alte vette del calcio, potrebbe spontaneamente pensare di aver già acquisito i

Allegri Juventus - tra l'incontro con Agnelli e l'offerta del PSG : le ultimissime : Allegri Juventus – Massimiliano Allegri guiderà la Juventus anche nella prossima stagione? Il verdetto sul futuro dell'allenatore arriverà dall'incontro con il presidente Andrea Agnelli che andrà in scena nei prossimi giorni. Entrambe le parti dopo il flop con l'Ajax hanno ribadito la volontà di proseguire assieme, ma bisognerà trovare l'accordo su programmi e cifre, e

Don Balon : la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta per Varane : In attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza si è buttata a capofitto sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che ha delle carenze soprattutto dal punto di vista qualitativo. La sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax lo dimostra, ecco perché potrebbe verificarsi una sorta di mezza "rivoluzione" sul mercato, con arrivi che riguarderanno tutti i ...

Chiesa-Juventus - prima offerta bianconera : proposta una contropartita : Chiesa-Juventus – Nuove voci sul futuro di Federico Chiesa. La Juventus è determinata ad acquistare Federico Chiesa. Il talento viola è uno dei pallini del ds Paratici. A stagione quasi conclusa, si pensa ai colpi di mercato. Uno dei principali obiettivi della Juventus è Federico Chiesa. Il giovane della Fiorentina piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che sta studiando il piano

Zaniolo-Juventus - c'è l'offerta bianconera e un nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Repubblica", la Juventus sarebbe pronta a tentare l'affondo reale e concreto su Zaniolo. Il trequartista della Roma resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dalla potenziale qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi o meno. Occhio però al forte interesse del

Juventus-Zaniolo : offerta da 50 milioni e affare per il 2020 : JUVENTUS ZANIOLO – Il 2020: sarebbe questa la chiave per strappare Nicolò Zaniolo da Roma e portarlo a Torino. In casa Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions stanno programmando la squadra che verrà e il giovane ex Primavera dell'Inter sarebbe tra i primi nomi sulla lista di Fabio Paratici. Zaniolo da dicembre in avanti ha mostrato

De Ligt-Juventus - accelerata bianconera : l'offerta di Paratici : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara già all'inizio della prossima stagione con occhi vigili sul prossimo mercato estivo. Come detto e sottolineato, la Juventus proverà l'affondo reale e concreto su De Ligt, centrale olandese, protagonista con l'Ajax nello storico successo dei lancieri allo Juventus Stadium. 70-80 milioni la valutazione del centrale olandese, la Juventus

De Ligt-Juventus - Paratici affonda il tiro : ecco l'offerta bianconera : DE LIGT JUVENTUS- Prima Cristiano Ronaldo, ora De Ligt? La Juventus potrebbe mettere le mani sull'autore della propria eliminazione dalla Champions League per il secondo anno consecutivo. Come detto e sottolineato, il centrale dell'Ajax piace parecchio a Paratici, il quale potrebbe decidere di affondare il colpo sul difensore olandese. 70-80 milioni di euro la valutazione

Joao Felix-Juventus - contatti già avviati : offerta monstre di Paratici : Joao FELIX JUVENTUS – Era sulla bocca di tutti già prima della tripletta con la quale ha trascinato il Benfica alla vittoria sull'Eintracht Francoforte, ora Joao Felix è ancora più ambito dalle grandi d'Europa. Forte della clausola da 120 milioni di euro, il club lusitano spera che si scateni un'asta tra le tanti pretendenti ed intanto dice il