“Italia | viaggio nella bellezza” | la storia della World Heritage list

(Di domenica 26 maggio 2019) Nel pensiero dei padri fondatori doveva essere un elenco ristretto di tesori dell’umanità da salvaguardare: cento luoghi simbolo, o poco più. Ma il successocreata dall’Unesco è andato oltre ogni aspettativa: oggi sono quasi 1100 i siti del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale distribuiti in tutto il pianeta. Come si è sviluppato questo successo? Quali sono i siti italiani diventati patrimonio dell’Umanità? Come è cambiato in questi anni il concetto stesso di patrimonio mondiale? Interrogativi al centro di, in onda lunedì 27 maggio alle 21.10 su Rai. Il doc ospita gli interventi dei più accreditati esperti nazionali e internazionali del patrimonio culturale: Mechtild Rössler, direttore UnescoCentre; Alessandro Balsamo, responsabile Candidature del Patrimonio Mondiale UnescoCentre; ...

