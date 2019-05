Italia al voto - il test europeo e la sfida Lega-M5S : alle 19 affluenza in aumento al 43 - 10 : Sono aperti fino alle 23 i seggi per le elezioni europee in Italia. Circa 51 milioni gli Italiani chiamati alle urne. Si vota anche per le Regionali in Piemonte e in 3.800 comuni, di cui 27 capoluoghi di provincia. alle 19 l’affluenza è al 43,10%, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto alle precedenti europee quando la percentuale era s...

