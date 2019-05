Italia ai seggi per il doppio appuntamento con l’Europa e le amministrative | ecco la

Elezioni europee - Italia al voto : affluenza alle 12 del 15.9%. Volantini e proiettili nei seggi a Nuoro : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...

Elezioni europee - Italia al voto : affluenza alle 12 del 15.9%. Volantini e proiettili nei seggi a Nuoro : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...

Elezioni - seggi aperti in 21 Paesi Ue : in Italia 51 milioni di elettori chiamati alle urne. Mattarella ha votato a Palermo : Urne aperte in 21 Paesi Ue per le Elezioni che rinnoveranno il Parlamento europeo. In Italia i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 per 51 milioni di elettori. I cittadini di oltre 3.800 Comuni sono chiamati ad esprimersi anche per le amministrative. Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte voteranno poi più di tre milioni e mezzo di piemontesi. In più ci sono le Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 ...

“Pint of Science” : l’occasione di sorseggiare una pinta di scienza nei pub Italiani insieme ai ricercatori : Al via “Pint of Science”, ossia “Una pinta di scienza”, il più grande evento di divulgazione scientifica del mondo, nel quale i ricercatori parlano delle loro scoperte nei pub. L’edizione 2019 è riuscita a coinvolge 24 Paesi e solo in Italia più di 300 ricercatori che si alterneranno da oggi fino al 22 maggio in 74 pub di 23 città, da Trieste a Catania, per parlare di microplastiche, nanotecnologie, neuroscienze e ...

Elezioni - sconto sui biglietti dei treni TrenItalia e Italo per raggiungere i seggi - Sky tg24 - : Ecco le agevolazioni previste dalle due compagnie per chi torna nel proprio comune di residenza per votare il prossimo 26 maggio, in occasione della tornata elettorale con le Europee, le Regionali in ...

Elezioni - sconto su treni TrenItalia e Italo per raggiungere i seggi : Elezioni, sconto su treni trenitalia e Italo per raggiungere i seggi Ecco le agevolazioni previste dalle due compagnie per chi torna nel proprio comune di residenza per votare il prossimo 26 maggio, in occasione della tornata elettorale con le Europee, le Regionali in Piemonte e le Amministrative in 3.800 ...

Proiezioni con il voto in Gb : Ppe 24% dei seggi - Socialisti e Democratici 19 - 8%. Lega primo in Italia : Secondo le nuove Proiezioni pubblicate oggi dal Parlamento europeo sulla base della compilazione dei sondaggi nazionali, e comprendenti per la prima volta anche il Regno Unito, alle elezioni di maggio il Ppe prenderebbe il 24% dei seggi (180), mentre il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&d) avrebbe il 19,8% (149 seggi): entrambi i gruppi in calo di 5 punti percentuali e 37 seggi in meno rispetto a oggi. Da notare anche che, comprendendo ...

Brexit - Londra vota alle europee? Italia perde 3 seggi - Germania zero : Per il Consiglio Europeo, "se il Regno Unito sarà ancora un membro dell'Ue il 23-26 maggio 2019 e se non avrà ratificato l'accordo di ritiro entro il 22 maggio 2019, dovrà tenere le elezioni europee, in linea con il diritto Ue" Segui su affarItaliani.it

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : risultati batterie 6 aprile. Margherita Panziera passeggia nei 200 dorso - bene Carraro e Quadarella : Ultima giornata di batterie dei Campionati Italiani di Nuoto a Riccione, manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali 2019 in Corea del Sud. Nella vasca romagnola un programma ricco di gare e i risultati interessanti non sono mancati. Un inizio all’insegna della velocità nella piscina nostrana. Nei 50 rana donne Martina Carraro si è espressa già su livelli di grande eccellenza con il crono di 30″45 che potrebbe proiettarla ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : 5 aprile - Codia e Panziera passeggiano in batteria. Detti al via nei 200 stile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto a Riccione, manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. Nella piscina romagnola un day-4 nel quale Margherita Panziera sarà la vedette senza se e senza ma. La veneta, protagonista ieri di una prova sontuosa in prima frazione di staffetta con il nuovo record italiano dei 100 dorso, torna in ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : risultati batterie 3 aprile. Martinenghi in grande spolvero nei 100 rana - Federica Pellegrini passeggia nei 200 sl : E’ andata in archivio la seconda giornata delle batterie degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola heat decisamente vivaci visti i riscontri siglati dagli atleti. I 50 dorso donne hanno svegliato tutti poco dopo le 10.00. E’ stata Silvia Scalia ad aprire le acque nella vasca tricolore, toccando la piastra con il tempo di 27″91, nuovo primato nazionale della distanza (il precedente limite era di 27″94 ad ...