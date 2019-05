Irlanda | vittoria schiacciante del Sì al referendum per il divorzio breve

tgcom24.mediaset

(Di domenica 26 maggio 2019) Gli elettori hanno abolito l'attuale legge, che prevede 4 anni di attesa dopo la separazione per giungere all'addio definitivo

NicMarche : RT @UAAR_it: Schiacciante vittoria laica in #Irlanda: abolito l'obbligo di 4 anni di separazione per il #divorzio. L'82% degli irlandesi ha… - SorrisoCattivo : RT @UAAR_it: Schiacciante vittoria laica in #Irlanda: abolito l'obbligo di 4 anni di separazione per il #divorzio. L'82% degli irlandesi ha… - GothicPsyche : RT @UAAR_it: Schiacciante vittoria laica in #Irlanda: abolito l'obbligo di 4 anni di separazione per il #divorzio. L'82% degli irlandesi ha… -