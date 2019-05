Inter | Borja Valero | Candreva e Miranda verso l' addio | Gattuso potrebbe lasciare il Milan

Inter - Borja Valero : "Contro la Juventus dobbiamo fare noi la partita" : Borja Valero indica la via all' Inter per battere la Juventus sabato sera: "dobbiamo provare a fare a noi il gioco e soprattutto rimanere concentrati i primi 15-20 minuti perché è una cosa che ci è ...

L'Inter non va oltre l'1-1 con la Roma - le pagelle : Borja Valero e Handanovic decisivi : Il posticipo del sabato della trentatreesima giornata di campionato tra Inter e Roma, giocato allo stadio Meazza, si conclude in parità, sull'1-1. Decidono i gol di El Shaarawy nel primo tempo e di Perisic nella ripresa. Un punto che va bene ad entrambe visto che i nerazzurri salgono a quota 61, tenendosi a più cinque sul Milan e più sei sulla Roma, quinta. Settimana prossima L'Inter affronterà la Juventus nell'anticipo del sabato, alle ore ...

Inter-Roma - Brozovic non ce la fa. Borja Valero recupera : la probabile formazione : Inter , sciolti gli ultimi dubbi in vista della sfida con la Roma. Luciano Spalletti , a poche ore dall'importante match di San Siro, ha ora chiaro quali saranno i centrocampisti a sua disposizione. ...

Inter - buone notizie per Borja Valero : buone notizie per l' Inter . Come riferito da Sky Sport , nell'allenamento odierno ad Appiano Gentile hanno lavorato a parte sia Borja Valero che Brozovic ma lo spagnolo, per il quale ieri sono state escluse lesioni muscolari dopo lo stop di ...

Inter : differenziato per Brozovic - rebus Borja Valero : Buone notizie per l' Inter , al lavoro per preparare la sfida con la Roma: come riferisce Sky Sport , Marcelo Brozovic ha iniziato a correre individualmente sul campo. rebus invece per quanto riguarda Borja Valero , che non si è sottoposto a esami di rito in mattinata.

Top&Flop Inter : Skriniar è un muro - che errore Borja Valero sul gol subito : L'Inter mantiene la distanza sulle inseguitrici e vede più vicino l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Il 3-1 al Frosinone ha parecchi spunti: la nota lieta in difesa è la prova ...