Incendia la casa della ex ma dentro c' è la nuova inquilina

Incendia la sede dei vigili per vendetta nel Modenese : 2 morti e 2 feriti gravi. Salvini : «È straniero - tutti a casa» : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili urbani di Mirandola, nel Modenese. Il...

Manduria - un altro caso Stano/ Cosimo Mandurino "Mi hanno Incendiato la casa" : Manduria, un altro caso Stano: incendio a casa di Cosimo Mandurino. Lo sfogo dell'uomo a Chi l'ha visto. Le ultime notizie.

Manduria - 51enne denuncia : 'Mi hanno Incendiato casa' : indaga la polizia : La polizia al lavoro a Manduria, la cittadina tarantina travolta dallo tsunami relativo al caso di Antonio Stano. Gli agenti stanno indagando su un nuovo episodio avvenuto stavolta a febbraio scorso. Un 51enne ha infatti denunciato di aver subito l'incendio della sua abitazione in quel periodo. Al momento, lo precisiamo, non è stato riscontrato nessun legame con la "banda degli orfanelli", il gruppo che avrebbe ucciso il citato Antonio Stano. Le ...

Manduria - uomo vittima dei bulli denuncia : “Mi hanno Incendiato casa” : Un uomo di 51 anni di Manduria ha subito un incendio di natura dolosa lo scorso 14 febbraio: da tempo era perseguitato da un gruppo di bulli che in un'occasione l'avrebbero minacciato di bruciargli casa. Al momento escluso il coinvolgimento dei ragazzi accusati di aver sequestrato e torturato Antonio Stano.Continua a leggere

Manduria - c'è un altro caso Stano. La denuncia di un 51enne vittima dei bulli : "Mi hanno Incendiato la casa" : Quando hanno appiccato le fiamme non era in casa ma nel rogo sono morti i tre cani randagi che vivevano con lui. Al momento gli investigatori escludono collegamenti con il ruolo dei giovani coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano

Molotov per Incendiare casa a Montelupo : Montelupo, FIRENZE,, 4 MAG - Indagini dei carabinieri a Montelupo, Firenze, per il parziale incendio dentro un'abitazione dove sono state lanciate Molotov attraverso una finestra. Una è scoppiata, due ...