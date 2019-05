huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Una statuetta dida, simbolo della Lega, compare alla finestra dello studio di Matteo Salvini in via Bellerio. A portarla è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, posizionandola accanto a un uovo di Pasqua brandizzato Milan, unainfilata in una forchetta e una bandiera dei Quattro Mori in bella mostra per telecamere e fotografi. Da più di un’ora il vicepremier e leader del Carroccio, primo partito in Italia a queste elezioni europee, è con i suoi fedelissimi a festeggiare la vittoria alle urne. Insieme a lui, oltre Giorgetti, anche il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, e il guru della comunicazione, Luca Morisi.

HuffPostItalia : Il rosario, Alberto da Giussano, la polpetta inforcata: il simbolismo leghista nella notte del trionfo - lucapagni : RT @truemonitor: Un Salvini delirante che zittisce con un Oh! la platea, accompagnato da un’occhiataccia degna del miglior gerarca. Brandi… - truemonitor : Un Salvini delirante che zittisce con un Oh! la platea, accompagnato da un’occhiataccia degna del miglior gerarca.… -