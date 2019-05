Il governo tedesco agli ebrei | «Non indossate la kippah È pericoloso»

corriere

(Di domenica 26 maggio 2019) Il commissario Felix Klein parla di «aumento dell’abbrutimento della società». Il ministro dell’Interno Seehofer: «È inaccettabile, lo Stato deve garantire la libertà di religione»

