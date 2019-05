Il crollo del M5s indebolisce il governo | Salvini padrone dell’agenda

Elezioni Europee 2019 - diretta risultati in tempo reale. Exit poll : Lega primo partito. crollo M5S - sorpasso del Pd. Tiene Forza Italia : Questa sera alla 23 si chiuderanno le urne di queste Elezioni Europee 2019 e contestualmente inizierà lo spoglio delle schede. Leggo.it seguirà i risultati delle Elezioni Europee...

Il ban Google crea grandi occasioni per Huawei P30 Lite e P20 Lite : crollo del prezzo il 23 maggio : Stiamo vivendo una settimana intensa come poche sul fronte Huawei, considerando quanto trapelato di recente in merito al ban Google, ma questo trend in compenso sta facendo aumentare il volume delle offerte per alcuni smartphone, come stiamo notando oggi 23 maggio con Huawei P30 Lite e P20 Lite. Proviamo dunque ad individuare le migliori opportunità per chi cerca uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, con opportunità diventate ...

La forza dell’acqua distrugge gli argini : il momento dell’improvviso crollo della diga. E il lago si prosciuga : Ci troviamo a New Braunfels, in Texas, dove nei giorni scorsi, all’improvviso, gli argini della diga sul fiume Guadalupe hanno ceduto sotto il peso dell’acqua. Il filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, è stata diffuso dagli addetti alla sicurezza locali e mostra il momento del crollo. Le dighe lungo il corso d’acqua sono state costruite alla fine degli anni Venti. Video Facebook/GBRA of Texas L'articolo La ...

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del ponte Morandi a nove mesi dalla tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...

crollo Ponte Genova : domani niente rientro degli sfollati a causa del vento : A seguito dell’avviso di vento di burrasca per domani in Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova ha annunciato che le operazioni di recupero beni da parte delle famiglie degli sfollati in seguito al Crollo del viadotto Morandi, in programma domani, sono state rimandate, in accordo con il Comitato degli sfollati, alla domenica successiva. A seguito dell’avviso emesso dalla protezione civile della Regione Liguria entrano in ...

Previsioni meteo del weekend : crollo delle temperature nel Centro Nord : I venti caldi e il clima mite della stagione primaverile sembrano proprio non voler arrivare e le calde temperature che caratterizzano questa stagione sono per adesso solo un lontano ricordo. Infatti nonostante la giornata di ieri, venerdì 10 maggio, aveva fatto sperare nell'arrivo del bel tempo, le Previsioni metereologiche di questo weekend non portano buone notizie. Nella giornata di venerdì 10 maggio, le temperature si sono avvicinate a ...

Sondaggi elezioni europee - crollo della Lega : in meno di un mese perde il 6% : Gli ultimi Sondaggi realizzati prima del voto del 26 maggio per le elezioni europee (negli ultimi 15 giorni non è possibile pubblicare rilevazioni) mostrano un evidente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde il 6% in meno di un mese e arriva al 30,9%. In netta crescita il Movimento 5 Stelle (vicino al 25%), bene il Pd (20,5%) e recupera consensi anche Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Papa Francesco - il sondaggio che terremota il Vaticano : le cifre fotografano il crollo della Chiesa : Potremmo chiamarlo effetto-Papa Francesco. Si parla di un dato, piuttosto impressionante, che emerge da un importante sondaggio sulla religiosità in Italia commissionato dall'associazione Uaar (Unione degli Atei, Agnostici e Razionalisti) alla Doxa. sondaggio i cui risultati vengono anticipati dal F

Festa della mamma top con le promozioni per Huawei P30 e P30 Pro a rate : crollo dei prezzi : Si avvicina la Festa della mamma e, di conseguenza, stanno arrivando alcune offerte TIM molto interessanti per l'acquisto di smartphone a rate, anche nel caso dei vari Huawei P30 e P30 Pro. Dopo aver analizzato le prime proposte di questa campagna nella giornata di ieri, incentrate su un modello che sta conquistando subito apprezzabili quote di mercato come Huawei P30 Lite, oggi 9 maggio tocca dunque salire di livello per chi è particolarmente ...

Vieni da me - crollo emotivo di Paolo Brosio : "Qual è stato il momento più difficile della mia vita" : Paolo Brosio, ospite di Caterina Balivo, si commuove a Vieni da me mentre parla della morte del padre. Il dolore più grande? “E’ stato quando è mancato il mio papà che è sempre stato il punto di riferimento della famiglia. E’ stato un colpo tosto. Quando sono arrivato a casa c’era mia mamma dispera

SPY FINANZA/ Il crollo delle Borse che serve a Trump per fermare la Fed : Sia Usa che Cina hanno bisogno di un Qe perenne e strutturale. Per questo Trump ha mandato un chiaro messaggio alla Federal Reserve

Aprile 2019 è l’ennesimo mese nero per HTC - nuovo crollo delle entrate : Aprile 2019 è stato solo l'ultimo di una lunga serie di mesi estremamente negativi per HTC, con entrate letteralmente crollate rispetto al mese precedente. L'articolo Aprile 2019 è l’ennesimo mese nero per HTC, nuovo crollo delle entrate proviene da TuttoAndroid.

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Petrolio : nuovo crollo del prezzo - è Big Trump Sell Off : Il Tweet con cui Donald Trump ha praticamente fatto sapere a Pechino e al mondo interno di essere pronto a riprendere la guerra commerciale contro la Cina non è stato solo la causa del crollo delle ...