Il calciomercato del giorno – Tutte le trattative | il Real Madrid guarda in Italia

calciomercato - le mani di Pozzo sul fenomeno del calcio brasiliano Joao Pedro : La famiglia Pozzo si rivela profonda conoscitrice di calcio e talenti. Questa volta è il Watford ad assicurarsi il nuovo fenomeno del calcio brasiliano: Joao Pedro. Il club di proprietà della famiglia Pozzo ha speso 50 milioni pur di arrivare al gioiello del Fluminense. Diciassette anni e talento da vendere. Il ragazzo, comprato dai proprietari dell’Udinese quando non aveva ancora esordito in prima squadra, ha giocato la scorsa notte ...

calciomercato Sampdoria - vicinissimo Sam Lammers del Psv Eindhoven : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria programma già la prossima stagione. Operazioni praticamente definite quelle di Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 del Gimnasia La Plata e di Julian Chabot, difensore del Groningen, che ha firmato fino al 2024. Arriva il terzo tassello. Si tratta di Sam Lammers, attaccante di proprietà del Psv, in prestito nell’ultima stagione all’Heerenveen dove ha realizzato 16 gol in ...

calciomercato Lecce - in Serie A mix di esperienza e talento : i nomi nel mirino del ds Meluso : Il Lecce neopromosso comincia già a pensare alla Serie A. Il ds Meluso è al lavoro per regalare a Liverani una squadra che sia un mix di talento ed esperienza. Già noti gli interessamenti dei salentini per Francesco Cassata (centrocampista del Frosinone), Gennaro Tutino (ultima stagione a Cosenza ma di proprietà del Napoli), Aleksandar Trajkovski (fantasista del Palermo) e Andrea Pinamonti (bene al Frosinone nell’ultima stagione ma ...

calciomercato Napoli - per il centrocampo si pensa a Elmas del Fenerbahce (RUMORS) : La stagione degli azzurri volge al termine ed è già tempo di Calciomercato. L'incontro a casa Ancelotti con De Laurentiis, Chiariello e il direttore Giuntoli è rivolto a delineare le mosse del club per il prossimo mercato estivo. Oltre al mercato però si è discusso anche del ritiro di Dimaro e dei lavori al centro di Castel Volturno. I nomi sul taccuino del club sembrano essere addirittura oltre 60 da cui saranno delineati 6 nuovi acquisti. Le ...

calciomercato Juventus - dal Portogallo : offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

calciomercato Milan - con Campos arrivano i talenti del Lille : da Celik a Bamba [DETTAGLI] : Con Leonardo che dovrebbe dare le dimissioni la prossima settimana, il Milan inizia a progettare il futuro. Il nuovo ds dovrebbe essere Luis Campos del Lille. Il mago dei talenti ha scoperto negli anni Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva e Bakayoko tra gli altri. Campos è inoltre abilissimo nelle plusvalenze: giocatori presi a prezzi ragionevoli per poi essere rivenduti a cifre esorbitanti. Il Milan ha individuato nel direttore sportivo ...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

calciomercato Napoli - Di Lorenzo : “L’azzurro sarebbe un sogno. C’è un segno del destino…” : Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e il possibile approdo in azzurro. Le dichiarazioni dell’esterno Calciomercato Napoli, Di Lorenzo lo avevamo visto bene da vicino lo scorso 3 aprile, quando la squadra di Ancelotti uscì sconfitta dal Castellani per 2-1. E proprio grazie ad una rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo al minuto 52. Il terzino destro, classe 93, di proprietà dell’ Empoli, ha rilasciato un’ intervista al ...

calciomercato : l'Inter penserebbe ad Insigne - il Milan a Emerson Palmieri del Chelsea : Nonostante la stagione sia ancora da definire con gli ultimi due posti Champions ancora in ballo, tiene banco il discorso Calciomercato. Le due Milanesi avrebbero come opzione il cambio panchina, manovra che potrebbe portare cambiamenti anche in rosa. Le due rispettive dirigenze sono a lavoro per sfruttare le opportunità che questa finestra di mercato potrà offrire. Per quanto riguarda l'Inter secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ci ...

calciomercato Juventus - Corriere dello Sport : “Il nuovo Max - quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna” : Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: ...

Le notizie del giorno – Le prime mosse di calciomercato del Cagliari - tifoso insulta Mihajlovic - il siparietto tra Lotito e Inzaghi : calciomercato Cagliari – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l’obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’intenzione del club è quella di puntare su Cragno e Pavoletti ...

calciomercato - si torna al passato : ecco le date delle sessioni estiva ed invernale : Calciomercato, la Figc ha deciso per un nuovo cambio di rotta con le finestre di mercato rese note oggi da Gravina “Le date delle prossime due sessioni di Calciomercato andranno dal 1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale. Sono in linea con le date delle altre federazioni”. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale. ...