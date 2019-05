I Toronto Raptors si sono qualificati per le finali NBA | per la prima volta nella loro

Calendario NBA Finals - Golden State Warriors-Toronto Raptors : come vederle in tv e streaming. Programma e orari : Golden State Warriors contro Toronto Raptors: è una sfida inedita quella che vedremo alle NBA Finals in questo 2019 già ricchissimo di contenuti. Steph Curry, Klay Thompson e i loro compagni vanno a caccia del quarto titolo nelle ultime cinque Finals contro la prima avversaria diversa dai Cleveland Cavaliers, che di quei quattro confronti precedenti ha portato a casa solo quello del 2016. I Raptors, sotto la spinta di Kawhi Leonard, fanno la ...

Golden State Warriors-Toronto Raptors - NBA Finals 2019 : date - programma - orari e tv : Saranno Golden State Warriors e Toronto Raptors a giocarsi le NBA Finals 2019, al termine di un centinaio di battaglie lungo la stagione regolare e i playoff. Per la prima volta nella storia della NBA non saranno due franchigie americane a giocarsi le Finals, il che implica che non era mai accaduto che una franchigia canadese arrivasse tanto lontano (oltre ai Raptors, per alcuni anni ci sono stati i Vancouver Grizzlies, che si sono poi spostati ...

VIDEO NBA 2019 : Kawhi Leonard trascina i Toronto Raptors - 35 punti per accarezzare il sogno delle Finals : Kawhi Leonard è il mattatore assoluto della notte di magia dei Toronto Raptors, che espugnano il parquet dei Milwaukee Bucks in gara-5 delle finali di Eastern Conference e sognano, a questo punto, le NBA Finals. La franchigia canadese potrà giocarsi il match point in casa, e sarebbe la prima volta di una franchigia canadese alle Finals, comprendendo anche il periodo in cui i Grizzlies facevano base a Vancouver. Nella notte tra sabato e domenica, ...

Playoff NBA – Toronto travolge Milwaukee in Gara-4 - i Raptors graffiano i Bucks e riportano in parità la serie : La formazione canadese non lascia scampo agli avversari in Gara-4, sconfitti con il punteggio di 120-102 al termine di un match dominato Tutto da rifare per Milwaukee che, al termine di Gara-4, vede svanire il vantaggio ottenuto nella serie con Toronto. I Raptors infatti non lasciano scampo ai propri avversari davanti al proprio pubblico, asfaltandoli con il punteggio di 120-102. Una prestazione perfetta dal punto di vista offensivo per i ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Playoff NBA – Milwaukee si porta subito avanti - Toronto stesa in Gara-1 : non basta Leonard ai Raptors : I Bucks si impongono 108-100 in Gara-1, superando i Raptors grazie ad un ultimo quarto super che gli permette di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie I Milwaukee Bucks cominciano alla grande la serie di finale di Conference, superando 108-100 Toronto al termine di una partita pazzesca ed emozionante. Raptors in vantaggio per 37 minuti su 48, ma conta chi mette il naso davanti alla sirena, così gli uomini di coach Budenholzer possono ...

NBA – Kawhi Leonard ne fa 41! Sixers ko : i Toronto Raptors sono in Finale di Conference : Al termine di una serie davvero combattuta, i Toronto Raptors strappano ai Philadelphia il successo in Gara-7 che consente ai canadesi l’accesso alla Finale di Conference Il quadro delle Finali di Conference è completo. Dopo aver scoperto che saranno Golden State Warriors e Portland Trail Blazers a giocarsi l’accesso alle Finals NBA dalla parte Ovest, nella tarda notte italiana anche i Milwaukee Bucks hanno scoperto quale sarà l’avversaria ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Toronto Raptors non lasciano scampo ai 76ers e avvicinano la finale a Est : I Toronto Raptors vincono in scioltezza 125-89 gara-5 delle semifinali della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie. Tutto il quintetto dei canadesi chiude in doppia cifra: Pascal Siakam segna 25 punti, Kawhi Leonard 21 con 13 rimbalzi, Kyle Lowry 19, Danny Green 19 e Marc Gasol 11. I 36 punti di margine per Toronto segnano la più larga vittoria della loro storia nei Playoff. Per i Sixers ci sono 22 punti di ...

NBA – Kawhi Leonard rifirma con i Raptors? Ecco le 3 carte che Toronto è pronta a giocarsi per convincerlo : Secondo Adrian Wojnarowski, Kawhi Leonard sarebbe più convinto a firmare il rinnovo con i Toronto Raptors rispetto al suo arrivo: la franchigia canadese ha 3 carte importanti da giocarsi Quando Kawhi Leonard è arrivato ai Toronto Raptors, al termine della tanto discussa telenovela che lo ha visto assente per un anno con gli Spurs, la sensazione non era delle migliori. Quella di Toronto sembrava una semplice ‘tappa’ prima ...

VIDEO Playoff NBA - Kawhi Leonard ed i Toronto Raptors stendono Philadelphia in gara-1 : Si è giocata nella notte italiana gara-1 delle semifinali della Eastern Conference dei Playoff NBA. A Toronto, infatti, i Raptors ospitavano i Philadelphia 76ers e, trascinati da uno stellare Kawhi Leonard da 45 punti e 11 rimbalzi, hanno voluto subito mettere le cose in chiaro contro Joel Embiil e compagni, dominando il primo atto della serie. Grande serata anche per Pascal Siakam, autore di 29 punti. Per i Sixers 17 punti di JJ Redick, 16 di ...

Playoff NBA - Toronto-Orlando 115-96 : Leonard quasi perfetto - i Raptors chiudono la serie : Toronto Raptors-Orlando Magic 115-96 La storia dei Toronto Raptors ai Playoff non è mai stata particolarmente fortunata, né dominante. È comunque curioso che per loro questa gara-5 rappresenti un ...

Playoff NBA - Orlando-Toronto 85-107 gara-4 : terzo successo in fila per Leonard e i Raptors : Orlando Magic-Toronto Raptors 85-107 Sembra lontana per Toronto quella gara-1, persa in casa, che aveva spaventato tutti i tifosi canadesi. I Raptors sbancano per la seconda volta in due partite il ...

Playoff NBA - Orlando-Toronto gara-3 93-98 : Siakam 30 e lode - i Raptors vanno sul 2-1 : Orlando Magic-Toronto Raptors 93-98 A Pascal Siakam mancava giusto un affermazione di livello ai Playoff per confermarsi definitivamente come il giocatore più migliorato di questa stagione. Le ...