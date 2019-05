I retroscena di Blogo | Fabio Fazio verso la Rai2 di Carlo Freccero

I retroscena di Blogo : il day time "invernale" di Rai1 avanti a giugno : Che si ripartisse da zero rispetto allo schema previsto inizialmente per i palinsesti estivi e relativi e conduttori già ve lo avevamo detto da queste colonne, ma qualcuno nel frattempo deve aver pensato che qualcosa comunque deve andare in onda. La difficoltà di trovare la quadra rispetto ad una situazione che ormai pare sfuggita di mano a tutti, è senza ombra di dubbio la motivazione rispetto alla decisione cui si è arrivati nelle ...

retroscena Blogo : il puzzle degli eventi sportivi in TV per la stagione 2019/20 : La stagione dello sport in tv 2018/19 ha visto il ritorno della Champions League con la casacca Rai che ha potuto trasmettere alcune delle partite più importanti in chiaro, nonostante le squadre italiane non abbiano avuto la meglio per arrivare fino in fondo.La competizione calcistica è stata condivisa con Sky che da quest'anno e fino alla stagione 2020/21, trasmetterà tutte le partite della Champions League e dell'Europa League con oltre ...

I retroscena di Blogo : sui palinsesti estivi di Rai1 si riparte da zero : Il CDA Rai di ieri, convocato d' urgenza per parlare del "caso Fazio" e del doppio incarico di Marcello Foa (Presidente di Rai e Rai Com) nella sostanza non ha prodotto nulla di fatto, se non chilometri di inchiostro sui giornali.A margine di tutto questo, il vero terreno di scontro, oltre alla collocazione di Fabio Fazio nella prossima stagione televisiva (non è ancora certo dove, pare su Rai2) è sui palinsesti estivi ed autunnali del primo ...

I retroscena di Blogo : salta Massimo Giletti a Domenica in : Pareva tutto fatto, ma all'ultimo momento qualcosa è successo. Stiamo parlando dell'ospitata di Domenica di Massimo Giletti dall'amica Mara Venier nella penultima puntata di Domenica in. Massimo Giletti ospite di Domenica In (e Non è l'Arena gode di pubblicità indiretta) Domenica 19 maggio Massimo Giletti tornerà a Domenica In, su Rai1. prosegui la letturaI retroscena di Blogo: ...

retroscena Blogo - Romina Pierdomenico nel cast de La Sai l'ultima? : Manca sempre meno al ritorno in video de La Sai l'ultima?. Lo storico format i barzellette tornerà nel prime time di Canale 5 a partire dal 4 giugno, mentre tra pochi giorni cominceranno le registrazioni. Si va delineando il cast: al fianco del conduttore Ezio Greggio ci saranno i comici Maurizio Battista, Nino Formicola, Biagio Izzo e Gianluca Fubelli. Ma altri subentreranno e si alterneranno nel corso delle puntate. Più avanti vi ...

I retroscena di Blogo : Ad ogni costo - girato il numero zero con Amadeus : E' stato registrato nei giorni scorsi presso gli studi "Videa" di Roma, quelli per intenderci dove viene realizzato "Piazza pulita" il nuovo game show scritto da Pasquale Romano e prodotto da Magnolia dal titolo "Ad ogni costo".Del programma ne sono state realizzate due puntate con due diverse famiglie (ne vedete una nell'immagine di anteprima che proponiamo in apertura di questo post). Stando ai presenti il format pare avere funzionato ...

I retroscena di Blogo : clima rovente in Rai - a rischio i palinsesti estivi di Rai1 : POST IN AGGIORNAMENTOChe il clima fra quinto e settimo piano di viale Mazzini non fosse idilliaco era cosa nota e proprio da queste colonne vi abbiamo dato alcune motivazioni di questa situazione. Nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per questa sera, hanno fatto ...

I retroscena di Blogo : il Grande fratello Vip torna a novembre su Canale 5 : Il lunedì è il giorno del reality show e sarà cosi anche per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto si apprende, dopo la rinascita di Music farm, come vi abbiamo raccontato da queste colonne, il trenino dei reality continuerà a scivolare sui binari del palinsesto di Canale 5 che, pare, avrà sui suoi vagoni il marchio ormai storico del Grande fratello. Music Farm in autunno su Canale 5 ...

I retroscena di Blogo : il Grande fratello Vip torna a novembre su Canale 5 : Il lunedì è il giorno del reality show e sarà cosi anche per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto si apprende, dopo la rinascita di Music farm, come vi abbiamo raccontato da queste colonne, il trenino dei reality continuerà a scivolare sui binari del palinsesto di Canale 5 che, pare, avrà sui suoi vagoni il marchio ormai storico del Grande fratello. Music Farm in autunno su Canale 5 ...

I retroscena di Blogo : L'accerchiamento a Rai1 : Soleva dire la grande Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ebbene, mentre le liti nella maggioranza giallo-verde crescono sempre di più in vista delle elezioni europee, cosa questa che per forza si ripercuote anche nella tv pubblica, pare che qualcuno, all'interno della Rai, remi contro la prima rete della televisione pubblica e gli indizi ci sono e sono anche più di ...

I retroscena di Blogo : La paralisi in Rai in attesa del 26 maggio : Il 26 di maggio è ormai vicino e seppur in quella data non sono in programma elezioni politiche nazionali, ma come è noto elezioni europee, quella sarà l'occasione per fare "il tagliando" alla maggioranza giallo-verde che sta governando il nostro paese, una maggioranza per altro piena di crepe, questione Siri in primis.Come sempre la Rai, specchio del paese e governata dalla politica suo editore di riferimento, si prepara a ...

retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

retroscena Blogo : Diaco torna su Rai 1 con un nuovo programma : Pierluigi Diaco pubblica su Instagram uno scatto dalla sede Rai di Roma con un messaggio sintetico ma significatico come "Work in progress. Rai 1". Ha tutto il sapore di una indiretta conferma dei rumors che lo vogliono tra i protagonisti dell'estate di Rai 1. Stando a quanto apprende TvBlog, Diaco non sarà a La Vita in Diretta Estate, come emerso da altri rumors, ma sarebbe alla conduzione di un programma tutto nuovo, dal titolo ancora ...