Hockey prato femminile | Coppa Italia 2019 | l’Amsicora trova il doblete!

(Di domenica 26 maggio 2019) L'Amsicora alnon si ferma più: dopo lo scudetto arriva il doblete per il team sardo. La squadra guidata da Roberta Lillu riesce ad imporsi anche nellabattendo nella finalissima in quel di Cernusco sul Naviglio le rivali della Lorenzoni con un nettissimo 4-1. Solito show di Federica Carta, stella della nazionale, che si va a prendere anche il premio come migliore giocatrice del torneo.Finale 1/2 posto: SG Amsicora-HF Lorenzoni 5-1 (Granatto, Denotti, Carta 2, Dalla Vittoria – AMS; Amanita -LOR) Finale 3/4 posto: HCC Butterfly-Argentia 3-6 (Grossi A., Ceratto, Coiro – BUT; De Biase 3, Mhakache, Carosso, Lovagnini – ARG) gianluca.bruno@oasport.it

