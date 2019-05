Hoara Borselli | Su Instagram tanti uomini vogliono essere i miei money slave

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Sandra Rondini L'attrice e conduttrice tv, dopo aver rivelato in una intervista di avereammiratori sui social che la implorano di diventare i suoi "", ha detto di sentirsi più a suo agio con se stessa oggi rispetto a quando era molto più giovane In una intervista rilasciata a “I Lunatici" su Radio 2,ha rivelato le richieste più strane che alcuni suoi ammiratori le scrivono su."Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate, ora ci sono anche quelli che mandano i curriculum per farmi da”, ha rivelato l’attrice e conduttrice tv. Schiavi economici, disposti a comprarle qualsiasi cosa pur di sentirsi sessualmente soddisfatti. “Mi scrivono cose tipo 'automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping' o altre cose simili”, ha raccontato divertita la showgirl. Quanto alla sua ...

