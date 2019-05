Harrison Ford | Indiana Jones morirà con me

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Sandra Rondini Alla soglia degli 80 anni l'attore si rifiuta di pensare che qualcuno possa dare vita a un reboot sulla saga di. Se lui è troppo vecchio per interpretarlo, nessuno è troppo giovane per farlo perchèsarà sempre e solo lui “Solo i 'James Bond' cambiano volto.sarò solo io finché morirò”. Parole durissime quelle dell’attoreche, ospite al “Today Show”, ha messo le cose ben in chiaro: se Chris Pratt crede di poter interpretare il ruolo diin un prossimo reboot della serie si sbaglia di grosso. "Nessuno diventerà! Non capite? Sono io. Quando me ne sarò andato, se ne andrà anche. È semplice da capire”, dice. Si parlava di Pratt come nuovodal 2015, poco dopo che la Disney ha acquistato i diritti cinematografici della saga dalla Paramount nel ...

