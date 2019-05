ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) LeEuropee hanno prodotto un terremoto politico in, dove il premier Alexisha annunciatoanticipate per fine giugno dopo la netta affermazione dell'opposizione conservatrice. La decisione di chiamare il Paese alle urne con quattro mesi di anticipo sulla scadenza naturale di ottobre e' il frutto dell'avanzata di Nuova Democrazia arrivata al 33% dai dati preliminari rispetto al magro 24% dello schieramento di una sinistra divenuta piu' moderata imperniato su Syriza. Piu' staccato al terzo posto il centrosinistra di Kinal al 7% mentre due forze piu' estremiste come i comunisti e lanazionalista di Alba Dorada sono rispettivamente al 6% e al 5%. In una conferenza stampa ad Atene,ha ammesso il deludente risultato di Syriza che sembra chiudere la lunga stagione politica del duello di Atene con l'Ue dopo otto anni di austerita' e l'uscita dal ...

ilfogliettone : Grecia vira a destra, Tsipras convoca elezioni: 'Popolo ha tolto fiducia al governo' - -