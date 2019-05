Grandi Navi | istruttoria dell’Unesco su Venezia | a rischio il riconoscimento come

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019)è un bene mondiale dell’umanità in pericolo? La domanda è al centro del nuovo capitolo di una storia infinita, la conservazione della laguna e del centro storico, lo sfregio da parte delleche continuano impunemente a sfiorare Piazza San Marco e Palazzo Ducale. Perché la posizione diè sotto esame critico da parte dell’Unesco che dal 2017 ha avviato un’per verificare se esistano ancora le condizioni per concedere ilalla città. Questione cruciale che sembrava arrivata alla stretta finale, con la sessione plenaria del Comitato per la tutela del patrimonio mondiale prevista per luglio a Baku. Ma in Azerbaigian non saranno prese decisioni definitive. I commissari Unesco voteranno, invece, un documento che darà aancora un anno di tempo, fino al febbraio 2020, per dimostrare di rispettare le prescrizioni in ...

TgrVeneto : #Venezia, #Banksy allontanato da San Marco come pittore abusivo. Il celebre street-artist britannico stava montando… - Agenzia_Ansa : #Banksy 'espone' a #Venezia contro le grandi navi, cacciato dai vigili IL VIDEO #ANSA - ilfoglio_it : #Banksy è a #Venezia. Ecco il video postato sul suo profilo Instagram con l'ennesima provocazione dell'artista -