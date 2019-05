Gomorra | il film Ciro l’Immortale | riprese iniziate e ultime news

Al via le riprese di Ciro l’Immortale a San Giorgio a Cremano : Marco d’Amore sul set del film spin off di Gomorra : L'estate ci divide dalla fine di quest'anno e dall'arrivo di Ciro l'Immortale al cinema ma i fan di Gomorra possono consolarsi con le prime novità che arrivano dal set del film spin off dell'amata serie Sky. Proprio il finale della quarta stagione della serie ci ha regalato il primo teaser promozionale del film con protagonista Marco d'Amore e questo è bastato per mandare in tilt il pubblico. Alcuni hanno pensato che quella fosse la conferma che ...

Riviera International Film Festival : domani la terza edizione - arrivano da Gomorra Cristiana Dall’Anna e Cristina Donadio : Riviera International Film Festival: al via la terza edizione. domani la conferenza e il red carpet. Dopo il finale di stagione a sorpresa, le interpreti di Scianel e Donna Patrizia di “Gomorra – La serie” si ritrovano, martedì 7 maggio, sul red carpet del Riviera International Film Festival di Sestri ...

«L’immortale» : il teaser del film su Ciro di Gomorra - spin-off della serie : A confermare ufficialmente il ritorno di Ciro di Marzio, ci ha pensato il finale di stagione di Gomorra 4 dopo vari rumors oltreoceano. Ciro tornerà in un modo inedito: sarà infatti dedicato a lui e alla sua storia un film, intitolato (non avrebbe potuto essere diversamente) L’immortale, col soprannome del personaggio interpretato da Marco D’Amore. Sempre lui, D’Amore, che ha debuttato alla regia di alcuni episodi ...

Ciro di Gomorra diventa “L’Immortale” - via riprese film : Chi, guardando l'ultimo episodio della quarta stagione di Gomorra la Serie, e' rimasto incollato allo schermo fino alla fine dei titoli di coda, ha assistito a una scena di pochi secondi che ci riporta al finale della terza stagione. Un finale che i fan non hanno mai dimenticato. Quelle immagini oggi annunciano un film: L'Immortale di e con Marco D'Amore. Che sara' anche un nuovo capitolo, totalmente integrato, di Gomorra, la serie originale ...

Gomorra 4 - il ritorno di Ciro l’immortale : un film sulla storia del nato dal terremoto : Chi, guardando l’ultimo episodio della quarta stagione di Gomorra la Serie, è rimasto incollato allo schermo fino alla fine dei titoli di coda, ha assistito a una scena di pochi secondi che ci riporta al finale della terza stagione. Un finale che i fan non hanno mai dimenticato. Quelle immagini oggi annunciano un film: L’Immortale di e con Marco D’Amore. Che sarà anche un nuovo capitolo, totalmente integrato, di Gomorra, la ...

L’Immortale torna in vita nel finale di Gomorra 4 : annunciata la data ufficiale del film su Ciro di Marzio (Video) : Gomorra 4 è terminato con due episodi al cardiopalma che hanno segnato la rinascita di Gennaro Savastano ma, soprattutto, quella di suo "fratello" Ciro di Marzio. L'Immortale è tornato in vita subito dopo l'inizio della sigla di chiusura di questa stagione della serie per annunciare ufficialmente l'arrivo del film a lui dedicato e di cui vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Alla fine il progetto è diventato realtà e lo stesso Salvatore ...

Salvatore Esposito : film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra : Salvatore Esposito: film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra Chi é Salvatore Esposito Salvatore Esposito: film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra Salvatore Esposito è il protagonista di Gomorra – La serie. Il giovane attore interpreta il ruolo di Genny Savastano, figlio del boss Pietro, cambiato e cresciuto nel corso delle tre stagioni precedenti. Abbiamo imparato a conoscere Genny nel 2014, quando appariva ...

Loris De Luna : carriera e filmografia dell’attore di Gomorra 4 : Loris De Luna: carriera e filmografia dell’attore di Gomorra 4 Chi è Loris De Luna Loris De Luna è una delle new entry nel cast di Gomorra-La serie. L’attore, che entra quindi nella “famiglia” di Gomorra nella sua 4° edizione, interpreta il ruolo di Valerio, personaggio particolare che si scoprirà un poco alla volta. Scopriamo di più sull’attore. Chi è Loris De Luna, alias Valerio Classe 1992, Loris De Luna ha da ...

Cristiana Dell’Anna : marito - film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra : Cristiana Dell’Anna: marito, film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra Chi è Patrizia Santoro Grazie alle anticipazioni sulla quarta stagione di Gomorra – La serie, sappiamo che nel cast ritroveremo, per la seconda volta, ancheCristiana Dell’Anna. L’attrice, nata a Napoli nel 1985, ha iniziato la propria carriera con la fiction Un posto al sole, trampolino di lancio per numerosi attori partenopei. Altra perla che ...

Arturo Muselli di Gomorra : chi è Sangueblù - film e carriera : Arturo Muselli di Gomorra: chi è Sangueblù, film e carriera Chi è Sangueblù Tra i personaggi più amati ed odiati di Gomorra c’è sicuramente Enzo Villa detto Sangueblù, interpretato da Arturo Muselli. In realtà l’attore dagli occhi azzurri ed i capelli biondi ha una lunga carriera teatrale alle spalle. Artista poliedrico, Muselli ha dato prova delle sue capacità attoriali recitando il ruoli diversi con estrema ...

