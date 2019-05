Golf | PGA Tour 2019 | Kevin Na resiste al comando e conquista il Charles Schwab Challenge

Golf - PGA Tour – Kevin Na al comando del Charles Schwab Challenge : PGA Tour, Kevin Na sale al comando del Charles Schwab Challenge: l’americano ha due colpi di vantaggio sui primi inseguitori Francesco Molinari, 37° con 211 (71 70 70 +1) colpi, ha risalito la classifica di nove posizioni nel terzo round del Charles Schwab Challenge (PGA Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Colonial Country Club (par 70), a Forth Worth in Texas. A un giro dal termine ancora un cambio in vetta con il sorpasso ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na svetta al comando del Charles Schwab Challenge : Il PGA Tour viaggia verso ‘epilogo del suo consueto appuntamento settimanale. Manca infatti soltanto un giro al termine del Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco stanno dando vita ad un combattutissimo evento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Ben 12 protagonisti della kermesse texana sono racchiusi in soli 6 colpi. Al ...

Golf - PGA Tour : Molinari 46° - la gara ha un nuovo leader : Golf, PGA Tour: lo svedese Jonas Blixt è attualmente in vetta al Charles Schwab Challenge, attardato il nostro Molinari Francesco Molinari, 46° con 141 (71 70, +1) colpi, ha guadagnato cinque posizioni nel secondo round del Charles Schwab Challenge (PGA Tour) che, a metà gara, ha un nuovo leader: lo svedese Jonas Blixt, primo con 131 (-9). In Texas, a Fort Worth, il campione azzurro è affiancato, tra gli altri, da Justin Rose, campione ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jonax Blixt guida la leaderboard del Charles Schwab Challenge. Attardato Francesco Molinari : Il PGA Tour continua inesorabile la sua marcia verso gli appuntamenti estivi con il Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco si sfidano a colpi di birdie sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine dei primi due round troviamo al comando Jonas Blixt. Lo svedese guida la leaderboard con lo score di -9 (131 colpi), una lunghezza ...

Golf - PGA Tour – Tony Finau in vetta al Charles Schwab Challenge : Molinari 51° : Tony Finau leader del Charles Schwab Challenge parte forte anche Spieth, 2° con Sloan: Francesco Molinari 51° Partenza in salita per Francesco Molinari nel Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour. L’azzurro in Texas, a Fort Worth, ha chiuso il primo round al 51° posto con 71 (+1), distante sette colpi dall’americano Tony Finau, leader della competizione (64, -6). Sul percorso del Colonial Country Club (par 70), in una gara ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tony Finau debutta al comando del Charles Schwab Challenge. Francesco Molinari 51° : Il PGA Tour ricomincia da Fort Worth, in Texas, con la disputa del Charles Schwab Challenge. Dopo il primo giro, al comando di questo torneo c’è Tony Finau: il ventinovenne di Salt Lake City trova un ottimo primo giro, con sette birdie e un bogey, per concludere a -6 la prima giornata, davanti al texano Jordan Spieth e al canadese Roger Sloan, entrambi a -5 su questo par 70. E’ particolarmente nutrito il gruppo in quarta posizione: ...

Golf - Pga Tour : Francesco Molinari in cerca di riscatto al Charles Schwab Challenge : Golf, Pga Tour: Francesco Molinari sarà presente dal 23-26 maggio al Charles Schwab Challenge Francesco Molinari sarà uno dei protagonisti più attesi del Charles Schwab Challenge (23-26 maggio), torneo del Pga Tour che in Texas, a Fort Worth, vedrà in campo diversi big mondiali. Reduce dal 48° posto nel Pga Championship, secondo major 2019, il campione torinese è pronto a una nuova sfida sul massimo circuito americano. Sul percorso del ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari per la prima volta al Charles Schwab Challenge di Fort Worth in Texas : Il PGA Tour riprende spostandosi nel Texas, a Fort Worth (curiosità: è gemellata con Reggio Emilia), per quello che oggi è noto come il Charles Schwab Challenge, ma che per lungo tempo è stato noto come il Colonial, sotto le sue varie denominazioni. Si tratta di uno dei cinque tornei a inviti del principale Tour americano. Diversi grandi nomi, da Ben Hogan a Jack Nicklaus, da Phil Mickelson e Sergio Garcia, per finire con Justin Rose, si sono ...

Golf – PGA Championship : Koepka si riconferma campione - Francesco Molinari chiude al 48° posto : Grande successo per Koepka, che centra il bis dopo aver trionfato anche la scorsa stagione. Lontano Molinari, costretto a chiudere in 48ª posizione Brooks Koepka ha vinto con 272 (63 65 70 74, -8) colpi il PGA Championship, suo secondo successo consecutivo nel major giunto alla 101ª edizione e disputato sul difficile percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, dove ...

Golf - Ranking Mondiale (20 maggio 2019) : Brooks Koepka torna al comando dopo il trionfo al PGA Championship - Francesco Molinari settimo : Settimana di novità per il World Golf Ranking dopo la conclusione del PGA Championship 2019, andato in scena presso il Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). L’appuntamento ha riunito come di consueto le stelle del panorama internazionale e lo statunitense Brooks Koepka ha dominato con un gioco semplicemente perfetto prendendo il largo rispetto alla concorrenza sin dalle prime giornate. Il 29enne di West Palm Beach (Florida) ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka trionfa col brivido e conquista la leadership mondiale! Francesco Molinari al 48° posto : Brooks Koepka è il vincitore, per il secondo anno consecutivo, del PGA Championship, trasformato da quarto a secondo Major della stagione di Golf. Per il ventinovenne della Florida, però, l’ultima giornata non è esattamente di quelle da lasciar tranquilli: dopo una buona metà dell’ultimo giro passata tra il -11 e il -13, Koepka ha avuto un momento di cedimento tra le buche 11 e 14, in cui ha rischiato di subire la rimonta di un ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major. Francesco Molinari perde ulteriore terreno : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...