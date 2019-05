Giro d’Italia – Carapaz si tiene la maglia rosa | Nibali accorcia le distanze su Roglic

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019)si conferma leader della classifica generale:perde terreno ene approfitta perre leE’ terminata la 15ª tappa deld’Italia: Dario Cataldo ha trionfato sul traguardo di Como, dopo una fantastica fuga, seguito dal connazionale Cattaneo. Gli occhi però sono stati puntati tutti sui big, in lotta per la vittoria finale. Giornata sfortunata per: lo sloveno della Jumbo Visma ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti, in un primo momento ha dovuto accontentarsi di una bici non sua causa di una foratura, per poi essere protagonista di una brutta caduta in discesa. Prestazione straordinaria invece per Vincenzo, che ha guadagnato tempo prezioso proprio su, tagliando il traguardo insieme al, che manla. Lo Squalo dello Stretto si trova adesso ad un minuto da, guadagnando ...

giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 14 | Tappa 14 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - Corriere : Giro, la 15 ª tappa sembra il ‘Lombardia’ Occasione per Nibali -