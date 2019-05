Giro d’Italia 2019 | Primoz Roglic | “Gavia cancellato? Il Mortirolo è ancora là Sono

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019)e Vincenzo Nibali hanno incrociato lo sguardo al foglio firma della quindicesima tappa (Ivrea-Como), prosegue la battaglia di nervi tra i due uomini che si stanno dando battaglia per la vittoria deld’Italia: al momento lo sloveno è attardato di 7” dalla maglia rosa Richard Carapaz e ha 1’40” di vantaggio sul siciliano. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha ricevuto la notizia della cancellazione del Passo Gavia, la tappa di martedì prossimo colrisulta sulla carta più semplice ma l’ex saltatore con gli sci non sottovaluta l’impegno: “Per me nessuna notizia è buona, va bene così. Al momento non sobene come sarà la nuova tappa ma illà, sarà l’ultima salita e sicuramente sarà decisiva”.ha tracciato un bilancio anche sui primi impegni in salita: “È stata una bella settimana efelice al ...

