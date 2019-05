Giro d’Italia 2019 | piccola scossa di terremoto ad Aprica | nessun danno | martedì passerà

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Leggeradiin Valtellina: i sismografi hanno infatti registrato unaalle ore 08.04 con epicentro a 7 km sud-ovest da, tra la Cima Fraitina e il Lago di Belviso. Laè avvenuta a 11 km di profondità a aveva una magnitudo di 2.3 come riportato dal Centro Nazionale Terremoti, fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. La notizia interessa direttamente il mondo del ciclismo perché ild’Italia transiterà da28 maggio durante la sedicesima tappa, il passaggio in questa località sostituisce il transito sul Passo Gavia. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 14 | Tappa 14 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : La tappa 13 del #Giro d'Italia 2019 attraverserà alcuni comuni del @PNGranParadiso (Locana, Noasca, Ceresole Reale)… -