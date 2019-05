Ginnastica aerobica | Europei 2019 | l’Italia chiude senza medaglie

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Non arrivanoper l'Italia aglidiche si sono conclusi oggi a Baku (Azerbaijan). Davide Nacci ha concluso la gara individuale al quarto posto (21.200) ad appena un decimo dal bronzo del bulgaro Antonio Papazov nella gara vinta dal russo Roman Semenov (22.150). Il terzetto composto da Davide Nacci, Marco Vargiu e Francesco Sebastio si è dovuto accontentare della settima piazza (20.327) nella gara vinta dall'Ungheria (22.411) mentre il gruppo (Michela Castoldi, Davide Donati, Anna Bullo, Emanuele Caponera e Paolo Conti) si è fermato in quarta posizione 21.616 e ha assistito al trionfo della Romania (22.233), quarto posto anche per la squadra di aerodance (17.200) a sei decimi dall'Azerbaijan trionfatore.

