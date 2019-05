Germania | il governo consiglia agli ebrei di non indossare la kippah | ' E' pericoloso'

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) E'bile, per glitedeschi, nonlain ogni momento. L'incredibile indicazione - che sta suscitando non poco clamore e sconcerto - è arrivata da Felix Klein, responsabile del contrasto all’antisemitismo per ilfederale. Il diplomatico si è detto preoccupato per un aumento, evidente, dell’abbrutimento della società. Reuven Rivlin, presidente dello Stato d'Israele, scioccato, ha commentato:"Capitolazione ad antisemitismo". Il consiglio di Felix Klein Laè il tradizionale copricapo circolare usato dmaschi. Generalmente, viene indossato nei luoghi di culto, ma i più osservanti lo portano anche durante le attività di tutti i giorni. Questa abitudine, però, inpotrebbe rivelarsi alquanto pericolosa. In un'intervista rilasciata ai quotidiani del gruppo Funke, Felix Klein, l’incaricato delfederale per la lotta ...

