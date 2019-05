Gattuso si tiene stretto il Milan | “esonero? Ecco cosa dico…”

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Rinoha parlato del suo futuro al, un futuro alquanto incerto dopo il flop Champions League di questa sera “Ad oggi nessuno mi ha mai detto che vado via, però c’è un clima intorno al… In questi 18 mesi abbiamo fatto un percorso, cose importanti, e invece sembra che non abbiamo fatto niente“. Rinoè stato chiaro ai microfoni di Skysport in merito al proprio futuro in rossonero. Al momento, a detta del tecnicoista, niente è stato deciso: “Del futuro se ne parlerà nei prossimi giorni, ci saranno tempi e modi. Dobbiamo valutare bene quello che abbiamo fatto, bisogna fare i complimenti a questo gruppo. Le ultime quattro partite sono andate bene, ma dopo il derby abbiamo conquistato cinque punti in sette partite e lì abbiamo perso la nostra anima. Questo è un gruppo forte, ma bisogna migliorarlo perché la squadra ha margini ...

