Europee - affluenza alta. Le Pen supera Macron in Francia. Ppe primo partito - ma rebus maggioranza : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok Sanchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti. In Francia Le Pen prima : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni europee - in Francia Marine Le Pen sorpassa Macron ma non «sfonda» : Il partito sovranista supera la lista sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, che registra così una cocente sconfitta, ma non supera il 25% delle scorse europee: la strategia mirante a conquistare moderati e banlieues potrebbe aver fallito....

Elezioni europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | In Francia e in Ungheria in testa Le Pen e Orban : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Elezioni europee - exit poll in Francia : Marine Le Pen guida l'ondata sovranista - asfaltato Macron : È un'ondata sovranista quella che arriva dai primi exit poll in Francia per le Elezioni europee. Secondo i dati pubblicati dai media belgi, la lista del Rassemblement National di Marine Le Pen si è attestato come primo partito in Francia, con un distacco di circa tre punti sulla lista Renaissance de