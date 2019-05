Francesca Barra ha perso il bambino | figlio di Claudio Santamaria

Francesca Barra ha perso il bambino che aspettava con Claudio Santamaria - : Pina Francone Francesca Barra ha annunciato via social di aver perso il figlio che aspettava dal compagno Claudio Santamaria Francesca Barra ha perso il bambino che portava in grembo, concepito insieme al marito Claudio Santamaria. La giornalista ha dato il triste annuncio via social, postando un lungo messaggio accompagnato da un'immagine totalmente nera. "Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. ...

Francesca Barra : "Non avrei mai pensato di rivelare di essere incinta in quel modo. Lemme? Mi stava irritando..." : Francesca Barra, giornalista, scrittrice e compagna dell'attore Claudio Santamaria, da cui aspetta un figlio, ha rivelato di essere incinta in un modo "particolare", durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, nel bel mezzo di una discussione accesa con il controverso farmacista, dietologo ed ex concorrente del Grande Fratello 16, Alberico Lemme.Intervistata da Marco Castoro per Leggo, Francesca Barra ha dichiarato che la propria ...

Francesca Barra : 'Lemme crea disturbi alle ragazze. Chiambretti? Non capisco perché sia in panchina' : Chi la conosce lo sa bene. In tv Francesca Barra è un'opinionista gentile, educata ma battagliera, che sa pressare l'ospite con le sue domande incalzanti. Tuttavia non l'abbiamo mai vista . A fare da ...

Francesca Barra contro Alberico Lemme/ 'Come si fa a farsi curare da uno come lui?' : Francesca Barra torna ad attaccare Alberico Lemme dopo la lite a Live Non è la d'Urso. Lungo sfogo su Facebook: 'Non fidatevi di persone come lui'

Live – Non è la D’Urso - Lemme a Francesca Barra : «Guarda che cosce che hai! Io ci metto la faccia. Lei cosa ci mette? Il sedere?». L’opinionista rivela di essere incinta e se ne va – Video : Barra vs Lemme - Live Discussione in diretta nel settimo appuntamento di Live – Non è la D’Urso tra Alberico Lemme, reduce dal Grande Fratello 2019, e la giornalista Francesca Barra, nonché moglie di Claudio Santamaria. Nascosta in una delle cinque sfere del programma, la donna ha deciso di intervenire, pigiando il tasto rosso, per esprimere il suo dissenso contro i metodi utilizzati dal farmacista ma, in pochi minuti, la situazione ...

Francesca Barra si sfoga dopo Live Non è la d’Urso : “Mi dispiace…” : Live Non è la d’Urso, Francesca Barra dispiaciuta: lo sfogo sui social Ieri sera a Live Non è la d’Urso c’è stato un durissimo scontro tra Francesca Barra e Alberico Lemme. E durante questo accesissimo botta e risposta la donna, poco dopo aver annunciato di aspettare un figlio da Claudio Santamaria, ha abbandonato lo studio del programma del Mercoledì sera di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. E a distanza di qualche ...