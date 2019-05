Formula 1 – Vettel non si nasconde | “sono a Montecarlo per lottare Mercedes? Se sono

Formula 1 - le parole di Vettel preoccupano la Ferrari : “abbiamo un sacco di problemi…” : Il pilota tedesco ha ammesso le difficoltà della Ferrari, sottolineando però di non essersi sentito tradito dal suo team Quarto posto per Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp di Monaco, il tedesco non è riuscito a impensierire le due Mercedes e nemmeno a stare davanti a Verstappen, che scatterà di una casella davanti a lui. Photo4/LaPresse Un risultato da prendere con le pinze, che obbligherà il Ferrarista a spingere per ...

Formula 1 – Webber commenta il confronto Vettel-Leclerc : “Seb sta invecchiando e sente la pressione. Charles è una rockstar” : L’ex pilota Red Bull, Mark Webber, ha commentato il dualismo fra Vettel e Leclerc in casa Ferrari: il primo sta invecchiando, il secondo è una giovane rockstar Situazione complicata in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha subito l’onta di 5 doppiette in altrettante gare da parte della Mercedes, raccogliendo solo le briciole. Per Vettel e Leclerc appena 3° terzi posti complessivi e tanta delusione. Il pilota tedesco sta ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...

Formula 1 - Vettel a cuore aperto : “ecco perchè ho dedicato il casco a Lauda” : Sebastian Vettel ha dedicato a Niki Lauda il suo casco in vista del Gp di Monaco di questo weekend: le sue parole Sebastian Vettel ha avuto una giornata non semplice oggi in vista del Gp di Monaco. Il pilota Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky della prestazione ed anche del casco dedicato a Niki Lauda: “ho voluto tributare un omaggio a Niki ed alla sua splendida carriera. Il casco è ispirato all’ultima sua apparizione in ...

Formula 1 - casco speciale per Vettel a Montecarlo in memoria di Niki Lauda [FOTO] : Sebastian Vettel indosserà un casco speciale nel Gp di Monaco per ricordare il defunto Niki Lauda Sebastian Vettel, così come tutta la Formula 1, omaggeranno al Gran Premio di Montecarlo Niki Lauda, il pilota tre volte campione del mondo, scomparso nella notte del 20 maggio a Zurigo a settant’anni. Il ferrarista tedesco indosserà un casco celebrativo che ricorderà l’austriaco. Sui toni del rosso e con la scritta ‘Niki ...

Formula 1 – Vettel tra consapevolezze e problemi da risolvere : Seb motivato ma… realista : Le sensazioni di Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Monaco: le parole del tedesco della Ferrari tra consapevolezze e problemi da risolvere Con la tristezza nel cuore, a causa della scomparsa di Niki Lauda, i piloti della Formula 1 si apprestano a scendere in pista per il sesto round della stagione, il weekend di gara più affascinante del calendario. Sebastian Vettel arriva al Gp di Monaco motivato a far bene, consapevole delle ...

Formula 1 – Vettel tra tristezza e dolci ricordi : “quando ho sentito che Lauda non stava bene ho deciso di scrivergli” : Vettel ha solo parole per Lauda all’apertura del weekend di gara del Gp di Monaco: le parole del ferrarista sull’ex pilota austriaco scomparso pochi giorni fa E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara: i piloti della Formula 1, in attesa di scendere oggi in pista per le prime prove libere, sono stati ieri protagonisti degli incontri con la stampa a Montecarlo, in vista del Gp di Monaco di domenica. Si prospetta un ...

Formula 1 - Vettel pronto per il Gp di Monaco : “qui non c’è spazio per gli errori. Lauda? Ecco cosa mi mancherà” : Il pilota della Ferrari ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Monaco, sesto appuntamento stagionale Inizia oggi il lungo week-end del Gran Premio di Monaco, oggi si terrà l’inusuale conferenza stampa che precede le prime due sessioni di prove libere in programma di giovedì. Venerdì poi il giorno di riposo, prima di qualifiche e gara previste per sabato e domenica. photo4/Lapresse Il circus si avvicina a questo ...

Formula 1 - Vettel lascia passare Leclerc e avverte via radio il muretto : “adesso non cacatevi addosso” : Il pilota della Ferrari lascia passare Leclerc sul rettilineo finale, salvo poi fare una richiesta ben precisa ai propri ingegneri E’ l’undicesimo giro del Gp di Spagna, Sebastian Vettel accusa qualche problema di vibrazioni sulla sua Ferrari che lo obbliga a tenere un ritmo più basso del compagno. La cattiva partenza condiziona il tedesco, che deve così lasciare il passo a Charles Leclerc, su indicazione proprio del muretto ...

Formula 1 - meccanici Ferrari distratti a Barcellona : ecco i motivi degli errori nei pit stop di Vettel e Leclerc : I meccanici Ferrari sono incappati in alcuni errori che hanno condizionato il Gp di Barcellona di Vettel e Leclerc Giornata da dimenticare per la Ferrari a Barcellona, Vettel e Leclerc hanno infatti chiuso la gara spagnola al quarto e quinto posto, assistendo all’ennesimo trionfo della Mercedes. photo4/Lapresse Una disfatta pesantissima per il team di Maranello, costretto a leccarsi le ferite anche per gli errori commessi dai propri ...

Formula 1 – Ferrari deludente in Spagna - ma il team radio di Vettel fa sciogliere i cuori più duri : “so che fa male - ma…” : Il team radio di Sebastian Vettel al termine del Gp di Spagna è strappalacrime: le parole del Ferrarista alla sua squadra non lasciano indifferenti i tifosi del Cavallino La Ferrari ha disputato un altro deludente Gp, ieri, in Spagna: sul circuito del Montmelò ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da Verstappen. Quarto posto per Vettel, che si è lasciato alle spalle l’altro ...

Formula 1 – Horner euforico dopo il Gp di Spagna : “il sorpasso di Max su Vettel è stato incredibile” : La gioia di Chris Horner dopo il terzo posto di Max Verstappen al Gp di Spagna: le parole del team principal Red Bull Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato col ...

Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona - Vettel costretto ad ammetterlo : “non guardiamo più alla vittoria finale” : Ancora una doppietta Mercedes, Ferrari addirittura fuori dal podio: è Crisi nera nella scuderia di Maranello. Vettel ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche a Barcellona è stato dominio Mercedes. La Ferrari non è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in tesa - Vettel dietro a Leclerc dopo il secondo pit stop : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...