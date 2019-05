Formula 1 – Leclerc pazzesco al Gp di Monaco | sorpassi spettacolari e foratura della

Formula 1 - penalizzazione per Antonio Giovinazzi a Montecarlo : la Direzione Gara fa un favore a… Leclerc : Il driver di Martina Franca è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Hulkenberg in Q2 Non solo Pierre Gasly, anche Antonio Giovinazzi è finito sul taccuino dei cattivi della Direzione Gara del Gp di Monaco. Il collegio dei commissari infatti ha retrocesso di tre posizioni in griglia il pilota dell’Alfa Romeo Racing, che partirà diciottesimo invece che quindicesimo. Il motivo riguarda il comportamento ...

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 - clamoroso errore della Ferrari a Montecarlo : Leclerc eliminato in Q1 : Pessimo errore della Ferrari a Montecarlo, gli ingegneri tengono ai box Leclerc che viene eliminato già in Q1: il monegasco partirà sedicesimo Cominciano malissimo le qualifiche per la Ferrari, la scuderia di Maranello infatti perde una delle proprie monoposto già al termine della Q1 a causa di un errore clamoroso di strategia. Charles Leclerc infatti partirà sedicesima, eliminato per poco meno di cinque centesimi a causa di una tremenda ...

Formula 1 – Webber commenta il confronto Vettel-Leclerc : “Seb sta invecchiando e sente la pressione. Charles è una rockstar” : L’ex pilota Red Bull, Mark Webber, ha commentato il dualismo fra Vettel e Leclerc in casa Ferrari: il primo sta invecchiando, il secondo è una giovane rockstar Situazione complicata in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha subito l’onta di 5 doppiette in altrettante gare da parte della Mercedes, raccogliendo solo le briciole. Per Vettel e Leclerc appena 3° terzi posti complessivi e tanta delusione. Il pilota tedesco sta ...

Formula 1 - Leclerc under investigation dopo le FP3 a Montecarlo : ecco la decisione della Direzione Gara : La Direzione Gara ha preso una decisione su Leclerc, sotto investigazione per non aver rispettato la VSC nel corso della terza sessione di prove libere a Monaco Charles Leclerc se l’è cavata con una reprimenda, il pilota monegasco dunque non verrà penalizzato nelle qualifiche del Gp di Monaco. Il ferrarista era stato messo sotto investigazione al termine della terza sessione di prove libere, per non aver rispettato la Virtual Safety ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...

Formula 1 – Cristiano Ronaldo ospite nel box Ferrari a Montecarlo - Leclerc emozionato : “fantastico incontrarti” [VIDEO] : Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo e nel box Ferrari spunta Cristiano Ronaldo: un emozionato Charles Leclerc fa gli onori di casa Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo! Nel weekend le monoposto gareggeranno sul celebre circuito cittadino monegasco, ricco di fascino e capace di ospitare una platea di vip niente male, pronti a gustarsi lo spettacolo delle 4 ruote. Già dalle prime prove del giovedì si è visto qualche volto noto a ...

Formula 1 - Leclerc non pensa alla Mercedes : “meglio concentrarci su di noi” : Charles Leclerc sa bene che la sua Ferrari è ancora un po’ distante dalla Mercedes anche in vista del Gp di Monaco Charles Leclerc un po’ in affanno quest’oggi con la sua Ferrari in vista del weekend di gare a Montecarlo. Il pilota ha parlato a Skysport di quanto visto in pista: “stiamo vedendo che con poca differenza puoi avere buone o cattive prestazioni di gomma. Dobbiamo lavorare ed essere più consistenti, non ...

Formula 1 – Ricciardo ‘disturba’ l’intervista di Leclerc : “puoi vincere?” - la scenetta è tutta da ridere [VIDEO] : Daniel Ricciardo disturba Charles Leclerc durante un’intervista: il simpatico siparietto a Monaco E’ iniziato a tutti gli effetti il weekend di gara del Gp di Monaco: i piloti sono in pista nelle strade di Montecarlo per le prime prove libere del sesto round stagionale, ma intanto sui social i fan sorridono per un simpatico siparietto che sta diventando virale. Durante un’intervista a Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ha ...

Formula 1 - Leclerc si prepara per il Gp di Monaco : il casco speciale di Charles per la sua gara di casa [FOTO] : Il pilota della Ferrari utilizzerà un casco speciale per il Gran Premio di Monaco, dedicato al padre e a Jules Bianchi Week-end speciale per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il Gp di Monaco per la prima volta al volante di una Ferrari. La gara di casa rappresenta un evento speciale per il driver monegasco, che utilizzerà un casco speciale per l’occasione dedicato al padre Hervé e all’amico Jules Bianchi. Due emisferi ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Formula1 : Leclerc : Lauda ci mancherà - Gp Monaco con Ferrari un sogno : Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione Niki Lauda

Formula 1 - l’emozione di Leclerc : “quando ero piccolo guardavo il Gp di Monaco dal balcone” : Emozione e brividi per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il suo primo Gran Premio di casa con la tuta Ferrari addosso Da piccolo guardava le monoposto dal balcone e sognava un giorno di guidarle, provando le emozioni di correre tra le stradine strette del Principato di Monaco. Quel giorno è arrivato, anzi quest’anno Leclerc gareggerà davanti ai propri connazionali al volante di una Ferrari. Photo4/LaPresse Un sogno finalmente ...

Formula 1 - Coulthard e quella frecciata a Raikkonen : “la Ferrari ha fatto bene a sostituirlo con Leclerc” : L’ex pilota scozzese ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sull’avvicendamento tra Raikkonen e Leclerc Una coppia di piloti assortita, esperienza da un lato e gioventù dall’altro. La Ferrari ha deciso di puntare in questa stagione su Vettel e Leclerc, dando il benservito a Raikkonen accasatosi all’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa anche da David Coulthard, che ha espresso ...