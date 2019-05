Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo | “bravo Vettel | sfortunato Leclerc

Formula 1 – L’analisi di Giovinazzi sul suo Gp dell’Azerbaijan : “sarei potuto finire in top ten solo con una safety car” : Le prime impressioni di Antonio Giovinazzi al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing analizza la sua performance a Baku Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto ...

Formula 1 - Liberty Media valuta un nuovo format per le qualifiche : l’analisi di Mattia Binotto : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo format per le qualifiche proposto da Liberty Media Il format delle qualifiche potrebbe cambiare, passando dai tre turni attuali addirittura a quattro. E’ questa la proposta di Liberty Media, che aggiungerebbe una Q4 dove saranno otto i piloti a giocarsi la pole position, riducendo a quattro il numero degli eliminati per ogni sessione. photo4/Lapresse Una ...