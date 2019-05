Formula 1 – Hamilton sincero | “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo Posso tornare

Formula 1 : Gp Monaco - pole Hamilton davanti a Bottas : Formula 1, Gp Monaco. Lewis Hamilton firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesta prova stagionale del Mondiale

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 - Hamilton torna in pole a Montecarlo dopo 11 anni : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Il pilota della Mercedes strappa la pole a Bottas proprio nel finale, tornando davanti a tutti in qualifica a Montecarlo undici anni dopo l’ultima volta Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, questa è la prima fila del Gp di Monaco. Due Mercedes davanti a tutti, ancora una volta in questa stagione dominata dalle due Frecce d’Argento. Lapresse Undici anni dopo, il pilota britannico partirà nuovamente davanti a tutti nel ...

Formula 1 – A Montecarlo spunta Cesc Fabregas : “tifo Hamilton - che fenomeno! Esperienza incredibile guardare il Gp” : Cesc Fabregas, calciatore del Monaco, si aggira nel paddock di Montecarlo: lo spagnolo ha rivelato di fare il tifo per Hamilton e ha svelato di essere rimasto sorpreso dalla grande mole di lavoro che c’è dietro una gara di F1 Lo spettacolo della Formula 1 si sposta a Montecarlo! Il celebre Gp cittadino del Principato attira, come sempre, vip e volti noti di sport e spettacolo e anche l’edizione 2019 non ha deluso le attese. In ...

Formula 1 - Gp Monaco 2019 : Hamilton alla ricerca del tris : La recentissima scomparsa di Niki Lauda darà un velo di tristezza al prossimo Gp Monaco di Formula 1, in programma domenica 26 maggio a Montecarlo. Come di consueto il weekend della corsa del Principato è lungo, con le prove libere fissate per il giovedì: nella prima sessione il leader del mondiale **Lewis Hamilton (**Mercedes) ha preceduto di 59 millesimi Verstappen (Red Bull), seguito da Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari) e ...

Formula 1 – Hamilton elogia la sua Mercedes : “macchina da sogno - a Montecarlo posso dare prova delle mie abilità” : Hamilton tesse le lodi della Mercedes dopo il primo posto ottenuto nelle Fp2 di Montecarlo: il campione del mondo in carica definisce la sua monoposto una “macchina da sogno” Un primo posto nelle Fp2 del giovedì per Hamilton e, complice la seconda piazza di Bottas, il weekend di Montecarlo sembra essere già marchiato col fuoco Mercedes. Le ‘Frecce d’Argento’ corrono anche sul tracciato del Principato e ...

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Hamilton sprinta davanti a Verstappen - Ferrari in ritardo [TEMPI] : Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, dietro di lui si piazzano Max Verstappen e Bottas Lewis Hamilton comincia alla grande il week-end di Montecarlo, piazzandosi davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere. Tra le stradine del Principato di Monaco, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:12.106, precedendo di soli 59 millesimi la Red Bull di Max ...

Formula 1 - l’ex compagno di Niki Lauda distrugge Hamilton : parole di fuoco contro il britannico : L’ex compagno di Niki Lauda John Watson ha attaccato duramente Hamilton per non essersi presentato in conferenza stampa a Montecarlo L’assenza di Lewis Hamilton in conferenza stampa a Montecarlo non è piaciuta a John Watson, ex compagno di Niki Lauda per 45 Gran Premi tra il 1978 e il 1983. LaPresse/Photo4 Interrogato dal Daily Mail, il britannico non ha gradito il comportamento dell’attuale campione del mondo, ...

Formula 1 - la Mercedes ricorda Lauda a Montecarlo : speciale omaggio sulle W10 di Hamilton e Bottas [FOTO] : Il team campione del mondo ha deciso di omaggiare Niki Lauda con una scritta sul muso e una stella rossa sul cofano motore La scomparsa di Niki Lauda ha toccato tutti nel paddock di Formula 1, in particolare la Mercedes considerando che l’ex pilota austriaco ricopriva l’incarico di presidente non esecutivo del team campione del mondo. LaPresse/Photo4 Una perdita grave, che ha commosso tutti i componenti della scuderia, compreso ...

Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore : Valtteri sostituto di Hamilton in conferenza con un pensiero speciale per Niki : Bottas sostituto di Hamilton in conferenza stampa a Monaco: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...