Foggia | Maria Giuseppina è l’elettrice più anziana d’Europa | il voto alle elezioni a 116

fanpage

(Di domenica 26 maggio 2019)Robucci,na di 116 anni, è l'elettrice piùd'Europadel Parlamento Ue del 26 maggio. Se il tempo lo permetterà, si recheràurne. Chi ha già espresso la propria preferenza è invece Luisa Zappitelli, 107 anni: entrambe hanno partecipato al referendum costituzionale del 1946.

IlMondoDiAllie : RT @allnews24eu: Nonna Peppa ha fatto il suo dovere, è l’elettrice più anziana d’Europa. Votò per Referendum ’46 - AllNews24 - Ha fatto i… - allnews24eu : Nonna Peppa ha fatto il suo dovere, è l’elettrice più anziana d’Europa. Votò per Referendum ’46 - AllNews24 - Ha… - Maria_Intana : RT @AmazzoneFuriosa: Se vivessi a Nord-Ovest voterei @EleCirant Se stessi a casa mia, a Foggia, voterei @eleonoraforenza In entrambi i ca… -